Minería: superávit comercial creció 60% interanual en agosto y llegó a u$s543 millones

La balanza minera volvió a mostrar un fuerte saldo positivo. En ocho meses, las exportaciones alcanzaron u$s6.059 millones y cinco provincias concentraron el 98% de los envíos. Durante el período los proyectos importaron apenas u$s7 por cada u$s100 exportados.

La minería argentina profundizó en agosto su aporte positivo al comercio exterior, con el oro y el litio como principales motores de las exportaciones.

La minería argentina volvió a ampliar su aporte positivo al comercio exterior durante agosto. El balance comercial de minerales registró un superávit de u$s543 millones , con un crecimiento interanual del 61,8% y un resultado que quedó 18,8% por encima del promedio de los últimos 24 meses, según el informe de la Secretaría de Minería de la Nación elaborado sobre la base de información de Aduana.

El resultado surgió de un intercambio en el que las exportaciones mineras alcanzaron u$s652 millones , mientras que las importaciones de minerales totalizaron u$s109 millones. De esta manera, por cada dólar que ingresó por ventas externas de minerales, las compras al exterior representaron una proporción significativamente menor.

La evolución también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y agosto, el balance comercial de minerales mostró un crecimiento del 87,3% interanual y se ubicó 249,7% por encima del promedio correspondiente al mismo período entre 2010 y 2025. El dato acompaña un salto exportador que llevó las ventas mineras acumuladas a u$s6.059 millones, un 65,7% más que en los primeros ocho meses de 2025.

El ritmo de ventas externas alcanzado hasta agosto también dejó al sector a apenas u$s15 millones del récord anual de 2025 , cuando las exportaciones mineras habían totalizado u$s6.074 millones. Es decir, en dos tercios del año la minería ya alcanzó prácticamente el mismo nivel de exportaciones que había conseguido durante los doce meses anteriores.

Si el análisis se concentra exclusivamente en las empresas que conforman la cartera de proyectos mineros, el saldo comercial de agosto fue todavía más elevado: u$s586 millones .

En este caso, las compañías consideradas por la Secretaría de Minería exportaron u$s626 millones e importaron u$s40 millones. El superávit resultante creció 44,9% frente a agosto de 2025 y fue 15,4% superior al promedio de los últimos 24 meses.

La diferencia entre ambos indicadores responde al universo analizado. El balance de u$s543 millones contempla la totalidad de las exportaciones e importaciones de minerales de la Argentina, mientras que el resultado de u$s586 millones corresponde específicamente a las empresas que integran la cartera de proyectos mineros.

En el acumulado enero-agosto, las compañías de esa cartera registraron un saldo positivo de u$s5.436 millones, con una mejora interanual del 73,5%.

El bajo peso de las compras externas también aparece en el ratio entre importaciones y exportaciones. En agosto, las importaciones representaron el 6,3% de las exportaciones de los proyectos, prácticamente en línea con el 6,2% registrado un año antes. En el acumulado de 2026, en cambio, el indicador cayó al 7%, frente al 10,6% de los primeros ocho meses de 2025. En términos simples, durante el período enero-agosto los proyectos considerados importaron aproximadamente u$s7 por cada u$s100 exportados.

La diferencia es más marcada cuando se observa el comportamiento por tipo de mineral. Los proyectos metalíferos, que incluyen oro, plata, cobre y plomo, tuvieron un ratio de importaciones sobre exportaciones de apenas 3% en agosto y de 3,3% en el acumulado anual.

En el caso del litio, la relación fue mayor: alcanzó el 16,3% mensual y el 17,9% entre enero y agosto. La Secretaría atribuye esta brecha a la composición de la cartera de proyectos de litio, que combina operaciones en producción y ampliación con iniciativas que todavía se encuentran en construcción o en etapas anteriores.

El escenario implica una mayor demanda de bienes y equipos importados. Los proyectos de litio en producción están ejecutando ampliaciones, mientras que además existen cinco emprendimientos en construcción.

Oro y litio explican el salto exportador

El crecimiento de las ventas externas tuvo una composición muy concentrada. Durante agosto, los minerales metalíferos representaron 73,5% de las exportaciones mineras, con u$s480 millones y un incremento interanual de 29,1%.

El litio aportó otros u$s157 millones, equivalentes al 24,1% del total, y registró un salto interanual del 134,2%. Se trató de uno de los principales motores de la expansión exportadora del mes.

Más atrás quedaron los minerales industriales, con u$s15 millones y una participación del 2,2%, mientras que las rocas de aplicación aportaron u$s1 millón, equivalente al 0,1% de las ventas externas del sector.

Por producto, tres grupos concentraron el 95,8% de las exportaciones mineras de agosto. El oro encabezó la canasta con u$s403,8 millones y el 61,9% del total, seguido por el litio, con u$s157,1 millones y el 24,1%, y la plata, con u$s64,1 millones y el 9,8%.

La dinámica del acumulado muestra además un cambio en la composición de la canasta exportadora. Entre enero y agosto, el litio alcanzó u$s1.467 millones, con un crecimiento interanual del 190,5%, mientras que oro y plata reunieron u$s4.349 millones.

En el caso del oro, el aumento de los dólares exportados estuvo acompañado por una caída de las cantidades físicas enviadas al exterior, lo que muestra el peso que tuvieron los precios internacionales sobre el valor de las ventas. El litio, en cambio, combinó una fuerte expansión del valor exportado con un aumento de las cantidades.

Cinco provincias concentran casi todas las exportaciones

El mapa provincial de las ventas externas mantiene una elevada concentración geográfica. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca explicaron el 97,4% de las exportaciones mineras de agosto.

La participación de estas cinco provincias fue incluso mayor en el acumulado de los primeros ocho meses, cuando representaron el 98,1% de las ventas mineras al exterior.

La minería también tiene un peso determinante dentro de las propias exportaciones provinciales. En agosto, la actividad explicó el 79,9% de las ventas externas conjuntas de esas cinco jurisdicciones. Entre enero y agosto, la incidencia ascendió al 84,2%.

La dependencia exportadora respecto de la actividad minera fue particularmente elevada en Catamarca, donde el sector explicó el 90,3% de las ventas al exterior durante agosto. Le siguieron San Juan, con 88%; Jujuy, con 87,3%; Santa Cruz, con 85,7%; y Salta, con 52,4%.

La fotografía cambia levemente cuando se toma todo el período enero-agosto. En ese caso, la minería representó el 95,1% de las exportaciones de Catamarca, el 88,3% de Jujuy, el 87,8% de Santa Cruz, el 87,6% de San Juan y el 62,1% de Salta.

El peso de estas provincias también permite observar cómo se distribuye territorialmente el ingreso de divisas generado por la minería. Santa Cruz y San Juan concentran buena parte de las exportaciones metalíferas, mientras que Catamarca, Jujuy y Salta tienen una incidencia creciente del litio.

En las tres provincias del NOA, el avance del litio modificó especialmente la composición de las ventas externas. La expansión de los proyectos en producción y el aumento de los volúmenes exportados contribuyeron a elevar la participación de la región dentro del comercio exterior minero.

Importaciones: qué compra la minería argentina

Del otro lado de la balanza, las importaciones de minerales alcanzaron u$s109 millones en agosto, con una baja interanual del 8,7%. Los minerales metalíferos explicaron 71,3% de esas compras, con u$s78 millones. Los productos no metalíferos representaron otro 25,6%, por u$s28 millones, mientras que las rocas de aplicación sumaron u$s3,4 millones.

Dentro de las compras metalíferas, cuatro productos concentraron el 78,3% del total. La alúmina calcinada explicó el 26%, con u$s20,3 millones; los minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar aportaron 23,7%, por u$s18,4 millones; los minerales de hierro y sus concentrados aglomerados representaron 22,6%, equivalentes a u$s17,6 millones; y el ferro silicio manganeso agregó 6,1%, por u$s4,8 millones.

Las importaciones de este segmento disminuyeron 18,9% interanual. En cambio, las compras de minerales no metalíferos crecieron 41,2%. Allí se destacaron el sulfato de bario natural, con u$s7,2 millones; el azufre a granel, con u$s5,7 millones; los fosfatos de calcio naturales, con u$s4 millones; y otras presentaciones de azufre, con u$s1,8 millones.

Las rocas de aplicación tuvieron una caída interanual de 14% por el parate de la construcción, sobre todo la obra pública nacional. Entre las principales compras aparecieron las manufacturas de mármol, travertinos y alabastro, el cemento portland normal, las manufacturas de otras piedras y las manufacturas de granito.

El resultado conjunto deja una fotografía clara del comercio exterior minero argentino en agosto: mientras las exportaciones aceleraron su crecimiento, las importaciones de minerales se mantuvieron en un nivel considerablemente menor. Esa diferencia explica el superávit mensual de u$s543 millones y contribuye a sostener el fuerte saldo positivo acumulado durante 2026.