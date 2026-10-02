Sábado 3 de octubre, peregrinación a Luján 2026 bajo agua: cómo estará el clima este fin de semana + Agregar ámbito en









Todo listo para la 52ª edición de la peregrinación a Luján. Horarios de partida, operativos de asistencia y el detalle del clima para organizar la caminata y el regreso.

Miles de fieles deberán tener en cuenta las variaciones del tiempo para la peregrinación a Luján.

La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján movilizará a miles de fieles durante el primer fin de semana de octubre. El trayecto de aproximadamente 60 kilómetros unirá la Ciudad de Buenos Aires con la Basílica, atravesando los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

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Para garantizar la seguridad de los caminantes a lo largo de todo el recorrido, la Comisión de Piedad Popular y el gobierno bonaerense desplegarán un operativo sanitario e integral que incluirá hospitales móviles, ambulancias, puestos de agua y alimentos, torres de iluminación, sanitarios químicos y asistencia médica.

Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján Peregrinación a Luján 2026: punto de partida, postas y horarios El punto inicial de la caminata estará ubicado en el Santuario de San Cayetano, sobre la calle Cuzco 150 en el barrio porteño de Liniers. El operativo organizativo y los primeros cortes de tránsito en la zona comenzarán a las 08:00 del sábado 3 de octubre, mientras que a las 10:00 saldrá la Imagen Peregrina de la Virgen para dar comienzo formal a la peregrinación. Los asistentes pueden sumarse desde el inicio o acoplarse en distintos tramos del trayecto.

Para el traslado, Trenes Argentinos dispondrá un servicio especial con formaciones de refuerzo en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento durante todo el fin de semana. Las salidas desde Moreno hacia Luján contarán con 16 servicios repartidos entre la mañana (desde las 04:30), la tarde y la noche (hasta las 23:43), mientras que el sentido inverso desde Luján ofrecerá 14 frecuencias para facilitar el flujo de caminantes.

La misa central El momento más trascendente de la jornada religiosa tendrá lugar el domingo 4 de octubre a las 07:00 de la mañana. En el altar montado en la plaza frente a la Basílica de Luján, se celebrará la Misa Central para recibir a la multitud de fieles que completen el trayecto nocturno.

La ceremonia estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y marcará el cierre oficial. Los organizadores recomiendan a quienes lleguen durante la madrugada mantener la precaución en las inmediaciones del templo y ubicarse en los sectores señalizados para la misa. Imagen: Luis Argerich Cómo estará el clima durante la peregrinación a Luján y la vuelta Para quienes salgan a marchar el sábado 3, el inicio requerirá atención con la vestimenta debido a las condiciones cambiantes del clima. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas y vientos intensos, por lo que será fundamental llevar piloto o capa impermeable. Con el correr de las horas las precipitaciones irán cesando, dando inicio a una tarde de lluvias aisladas con una máxima de 16 °C y una noche fresca de 12 °C, ya sin agua. Por su parte, el domingo 4 las condiciones mejorarán por completo. Quienes asistan a la Misa Central de las 07:00 deberán abrigarse bien debido a una mañana fresca de 11 °C. Sin embargo, hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura subirá hasta los 21 °C, garantizando un clima muy agradable para comenzar el regreso.

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