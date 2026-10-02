Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de octubre

Lo que se dice en las mesas: Javier Milei contra Javier Milei, entre la paciencia que pide y la que pierde el mercado

El Gobierno intentó exhibir músculo político y económico entre París y Mar del Plata, pero en el mercado la foto dejó más preguntas que certezas. Aunque falta más de un año para las elecciones, la economía real, el riesgo país, las reservas y el calendario político ya se metieron de lleno en las decisiones de inversión.

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