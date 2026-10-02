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2 de octubre 2026 - 11:15

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista abre su cotización en $1.523 durante la última rueda de la semana, luego de que la jornada previa el Banco Central (BCRA) volviera a registrar un volumen de compra de divisas considerable.

Tras un septiembre complejo para los activos argentinos - acciones y bonos - octubre parece extender ese mal desempeño. El riesgo país se ubica en los 636 puntos.

A eso se le agregan los últimos anuncios de inversión durante el "Argentina Week" en París. Sin embargo, el mercado ya analiza el contexto político de cara a las elecciones 2027 y los datos macroeconómicos como un factor a tener en cuenta a la hora de anunciar nuevas inversiones.

En el último día de Argentina Week, Caputo anunció Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina

Lo acompañó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Estuvieron presentes representantes de las agencias convocadas al Programa. El día finaliza con la premiación a Milei por parte del París Economic Forum.

Por Nazarena Lomagno

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La inflación vuelve a encender las alarmas en la zona euro: saltó al 3,8% en septiembre, un máximo de 3 años

El IPC de la zona euro se aceleró y marcó su nivel más alto en tres años. El repunte renueva la presión sobre el BCE antes de su reunión del 29 de octubre. Los detalles y el desglose por país, en la nota.

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Microsoft se gana la confianza de más de 70 analistas de Wall Street: el motivo

Azure y otros servicios cloud de Microsoft crecieron 43% interanual en el cuarto trimestre fiscal, acelerándose desde el 40% del período anterior.

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El dólar oficial arranca la última jornada de la semana cerca de su máximo nominal

Luego de la fuerte liquidación agroexportadora de septiembre, el BCRA apunta a sostener las reservas que ya superan los u$s48.000 millones.

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El BCRA compró otros u$s93 milones y la reservas volvieron a superar los u$s48.000 millones

El stock bruto subió u$s2.199 millones y cerró en u$s48.289 millones, tras revertir parte de los movimientos contables de fin de mes. La autoridad monetaria inició octubre con saldo comprador en el mercado oficial.

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Los futuros de Wall Street extienden las subas a la espera de un dato clave de la economía de EEUU

El informe de empleo de EEUU se perfila como un evento macroeconómico destacado en un momento en que los datos sólidos respaldan a los activos de mayor riesgo y, al mismo tiempo, le dan a la Fed margen para endurecer su política monetaria.

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Federico Sturzenegger destacó en París el crecimiento de las exportaciones y defendió el rumbo económico

Ante inversores en la OCDE, el ministro expuso los pilares del programa oficial y señaló oportunidades en energía y minería. Sostuvo que las ventas externas avanzan cinco veces más rápido que el PBI.

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Elecciones en Brasil: por qué el verdadero "trade electoral" pasa por el frente fiscal

El real y el Ibovespa llegan fortalecidos a las elecciones presidenciales, pero con una creciente sensibilidad a las encuestas. Mientras Lula da Silva y Flávio Bolsonaro plantean distintas velocidades para corregir el desequilibrio fiscal, los grandes bancos de inversión ponen el foco en el escenario que se abrirá después de conocerse los resultados.

Por Giuliana Iglesias

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La recaudación de impuestos creció cerca de 4% real en septiembre, impulsada por Ganancias y retenciones

El Impuesto a las Ganancias creció cerca del 20% anual debido al pago del primer anticipo de las sociedades del período 2026. La retenciones comenzaron a reflejar la suba de las exportaciones.

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Pluspetrol anuncia la inversión de u$s 12.400 millones en Vaca Muerta a través del RIGI

La inclusión del proyecto permitirá acelerar el desarrollo de este yacimiento que contempla una inversión de u$s12.400 millones en un plazo de 25 años.

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Lo que se dice en las mesas: Javier Milei contra Javier Milei, entre la paciencia que pide y la que pierde el mercado

El Gobierno intentó exhibir músculo político y económico entre París y Mar del Plata, pero en el mercado la foto dejó más preguntas que certezas. Aunque falta más de un año para las elecciones, la economía real, el riesgo país, las reservas y el calendario político ya se metieron de lleno en las decisiones de inversión.

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La economía, las inversiones y el fantasma de 2027: qué preocupa a los empresarios

Al empresariado le inquieta que la economía no repunte y crezcan las posibilidades electorales del kirchnerismo. Por más que falte un año, la incertidumbre política está afectando la actividad económica y las decisiones de inversión. Algunos sectores del peronismo trabajan para poder ofrecer una propuesta competitiva.

Por Liliana Franco

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Mal inicio de octubre: el riesgo país tocó máximo del año y ADRs cayeron hasta 5,5%

El índice de JP Morgan se ubicó en 636 puntos, nivel al que solo había llegado a finales de marzo. El S&P Merval retrocedió 3,2%, mientras que los bonos cerraron con mayoría de descensos.

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El dólar arrancó octubre con el mayor salto en más de un mes y recuperó toda la caída de la jornada previa

La cotización viene de cerrar septiembre con movimientos acotados. El mayorista cerró en $1.524,5, mientras que el blue terminó en $1.555.

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La inflación se acelera: qué proyectan las consultoras privadas para el IPC de septiembre

Tras la cifra de 1,7% de agosto, relevamientos privados prevén un leve repunte debido a la aceleración en la canasta básica, indumentaria y servicios. Los detalles, en la nota.

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Goldman Sachs retrasa a diciembre su proyección de aumento de tasa de la Fed

Una lectura de inflación menor a la esperada en agosto y la cautela de los funcionarios del banco central de EEUU redujeron las probabilidades de un ajuste en octubre, desplazando las expectativas de un incremento a diciembre.

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Salarios en octubre: qué gremios tendrán aumentos y cómo llegan los sueldos al último trimestre del año

Treinta y dos gremios relevados aplicarán nuevas subas, sumas fijas e incorporaciones al básico en octubre, en un escenario en el que los salarios todavía muestran dificultades para recuperar poder adquisitivo.

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Fondo de Asistencia Laboral: qué porcentaje deberá "contribuir" cada empleado

La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral generó dudas sobre su impacto en los salarios. Todos los detalles del nuevo esquema.

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El "Rey de los Bonos" advirtió que los rendimientos del Tesoro subirán "mucho, mucho más"

Para el fundador y CEO de DoubleLine Capital, el movimiento del mercado de bonos no debería interpretarse como un episodio aislado.

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Octubre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: cuánto suben los servicios

El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para este mes. Los nuevos montos que entraron en vigencia este jueves 1 de octubre.

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