Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de octubre

El dólar mayorista abre su cotización en $1.523 durante la última rueda de la semana, luego de que la jornada previa el Banco Central (BCRA) volviera a registrar un volumen de compra de divisas considerable.
En el último día de Argentina Week, Caputo anunció Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina
Lo acompañó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Estuvieron presentes representantes de las agencias convocadas al Programa. El día finaliza con la premiación a Milei por parte del París Economic Forum.
Por Nazarena Lomagno