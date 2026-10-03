Luis Caputo: "La economía está creciendo a un ritmo más lento, no estamos en recesión"

El ministro brindó una entrevista luego de tres días en París, en el marco del evento Argentina Week. Sostuvo que las inversiones anunciadas servirán para las próximas gestiones y reconoció que la actividad económica crece a velocidad más baja de los esperado.

Tras su paso por París, el ministro de Economía Luis Caputo realizó un balance del evento Argentina Week y aseguró que los anuncios de inversión están destinados a “ todos los próximos presidentes que vengan” , incluso más allá de 2031. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que el Embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anunció el viernes por la tarde que durante los tres días en los que duró la jornada se anunciaron u$s27 mil millones en inversiones.

“Todas son inversiones que se van a dar en los próximos años van a generar mucho trabajo y mucha estabilidad cambiaria”, comentó Caputo a pocos medios, entre ellos Ámbito, y reveló parte de su diálogo con inversores: “El punto que remarcaron es que Argentina ahora transmite confianza, y que para ellos la confianza y la seguridad jurídica a la hora de invertir en el largo plazo son lo más importante."

“Por ahí se han acostumbrado a anuncios de miles de millones de dólares. Hoy un anuncio de u$s1.000 parece casi normal, pero antes no era normal. Y hoy tenemos anuncios de u$s10.000, de u$s6.000”, ejemplificó el ministro.

En ese sentido, el funcionario de Javier Milei explicó a la prensa cuál fue la agenda que atravesó los diversos encuentros durante la semana y ratificó que para el sector privado “es muy importante ver a los gobernadores ratificando el rumbo, porque le da mucha más previsibilidad” .

El Embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anunció ayer por la tarde que durante los tres días en los que duró la jornada se anunciaron u$s 27 mil millones en inversiones. R Catamarca

“Luego de la presentación inicial, de exponer los números, muchos se me acercaron para decir que es bueno ver los datos duros y cómo está yendo la cosa, que es mucho mejor de lo que se lee en los medios”, agregó Caputo.

“Sé que en Argentina se dice que se podrían haber juntado allá. No es para nada así. Acá te juntaste con el Presidente del país (Emmanuel Macron) y con inversores que vienen de diferentes lugares del mundo. La conexión con inversores argentinos, con gobernadores, con quienes representamos al gobierno, construye un foco de 48 horas donde todo el mundo está en esto”, respondió el Ministro sobre las opiniones encontradas respecto del viaje a Francia.

El balance de Luis Caputo tras los datos del INDEC

Los diversos encuentros que el Ministro mantuvo con empresarios se dieron en un contexto donde el INDEC arrojó como últimos datos una suba de la pobreza de 4,1% respecto del segundo semestre de 2025 (32,3% en la primera parte de 2026) y una retracción de la actividad mensual en julio de 2,9%, luego de que la economía terminara en el segundo trimestre en un rojo de 0,6% y, según advierten economistas, a las puertas de una recesión técnica.

El INDEC arrojó como últimos datos una suba de la pobreza de 4,1 p.p respecto del segundo semestre de 2025. INDEC

Caputo abona la teoría que ya había esbozado el presidente Javier Milei respecto de la dificultad técnica que sufrirían los datos oficiales: “Dada la transformación económica que estamos teniendo, el EMAE (estimador mensual de la actividad económica) desestacionalizado muestra una volatilidad que no es razonable. Pasas de +2% a -3%. Es claro que es un tema de medición”, aseguró.

“Por eso miramos desde hace mucho tiempo la tendencia-ciclo”, señaló Caputo, y marcó una clara discrepancia entre los economistas que advierten por una etapa de la economía recesiva: “El crecimiento es más bajo de lo que veníamos registrando antes, pero es diferente a decir que estamos en recesión. Estamos lejos de eso. Crecemos menos que antes producto de los shocks que estamos viviendo, y en lo local, hay un poco del tema político”, argumentó el ministro en la embajada argentina en Francia.

“Cuando vas a invertir en el largo plazo y no estás 100% seguro, las inversiones se paralizan un poco. Pero quiero dejar claro que se está creciendo, solamente a un ritmo más bajo, como pasa en todos los otros países”, dijo el representante de la cartera económica.

En esa línea, dimensionó el crecimiento argentino en clave regional y observó que “todos los países están viendo menor crecimiento y mayor inflación” y ejemplificó el caso chileno y uruguayo, donde la proyección del crecimiento estaba en torno al 2,5% y se redujeron a la mitad.

Respecto de los niveles de actividad que podrían traer aparejados los meses de agosto y septiembre, Caputo estimó que “serán mejores” puesto que se incrementó la recaudación del mes pasado, el salario corrió por delante de la inflación y actividades como la venta de autos tuvieron una buena performance con la venta de 50.000 autos, si bien en la medición interanual eso significó una baja de más de 11%.

A su vez, en octubre arranca la construcción de los 9.000 km de concesiones viales y eso “le dará un impulso a la construcción”. “Acuérdense también de los créditos hipotecarios, que también le van a dar un mayor impulso a los desarrollos. La construcción es importante porque genera un efecto muy multiplicador”, anticipó Caputo a los medios enviados a París.

En lo que involucra al crédito en pesos, entiende que será una herramienta clave para la mejora el nivel de actividad económica y que “la mora está bajando” puesto que los bancos han refinanciado “gran parte” de los atrasos en los pagos de los deudores.

El ministro también recibió preguntas sobre la suba de la pobreza en los primeros seis meses de este año, fenómeno que afectó en la proyección nacional a 15 millones de personas. “Hemos sacado a 12 millones de personas de la pobreza, pero igual nuestros números siguen siendo altos”, reconoció Caputo.

Asimismo, afirmó que “todo el mundo coincide en que el camino es este, hay que persistir”, puesto que el Gobierno “no trabaja solo para esta gestión, sino para los próximos mandatos”.

Mientras tanto, frente a la pregunta de este medio respecto de cómo evolucionará la pobreza en la última parte del año, Caputo prefirió “no adelantar datos”, pero aclaró que “las mediciones tienen un rezago” y la próxima estará impactada por “el aumento de la tasa y la disminución del crédito”.

La suba del riesgo país

En paralelo a las buenas noticias que llegaron de Francia, el riesgo país argentino subió 7,9% en dos días y llegó a 655 puntos, el nivel más alto en once meses, y los activos argentinos arrojaron bajas en algunos casos superiores al 5% durante la semana.

Sobre este punto, el titular de la cartera económica asignó una parte de la suba del riesgo país a lo que sucede en el mundo. “Todos los países están sufriendo dos shocks: el del petróleo y el de la suba de tasas en Estados Unidos, que no se había visto en casi 30 años”, explicó Caputo.

A su vez, asegura que “el riesgo electoral también tiene impacto” y que “en más de una reunión surgió el tema del riesgo a que volviera el kirchnerismo”, aunque se trate de una preocupación que penetre más en los inversores financieros que en los actores de la economía real.

Durante el segundo día de Argentina Week, llevado a cabo en la sede francesa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Milei afirmó a la sala llena que “el 70% de los argentinos no quiere volver atrás”, lo que le garantizaría la reelección presidencial de cara a 2028, año que podría ser “el mejor de la historia” en caso de volver a ser Presidente.

“No importa tanto lo que pensemos dentro del equipo económico, sino lo que piensa la gente. Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo, cero, pero me tengo que preparar como si no lo fuera. Nadie quiere volver a una inflación diaria de 1,5%, cepo, desabastecimiento, suba de impuestos”, complementó el ministro.

Por último, consultado por la última revisión técnica del staff del Fondo Monetario Internacional, Caputo sostuvo que “está todo muy encaminado” y que la relación con el FMI “es excelente”.

“El nivel de confianza que tiene el Fondo hoy en Argentina es inédito; no lo tuvo nunca, y la relación es muy fluida, desde Kristalina Georgieva hasta los equipos técnicos”, concluyó Caputo.