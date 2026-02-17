SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de febrero 2026 - 00:04

Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 17 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue vivo inversiones mercados
Depositphotos

El dólar blue opera a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 17 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.399,50 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 17 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 17 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.474,58, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 17 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.841, según Binance.

