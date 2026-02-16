Fin de semana largo de Carnaval: fuerte impacto económico con ocupación del 90% y un consumo en alza + Seguir en









Miles de personas aprovecharon los feriados para viajar por distintos puntos del país. De 121 localidades y áreas turísticas analizadas, el 31% superó el 90% de reservas en diversas categorías de alojamiento.

Fuerte impacto económico en el fin de semana largo con ocupación del 90% y un consumo en alza.

El fin de semana largo de Carnaval volvió a consolidarse como uno de los principales motores del turismo interno en Argentina, con miles de personas que aprovecharon los feriados para realizar escapadas cortas a distintos puntos del país, generando un fuerte impacto económico en las economías regionales. En ese marco, la ocupación hotelera promedio alcanzó el 90% en los principales destinos turísticos, superando las previsiones iniciales.

De acuerdo con un relevamiento de organismos provinciales y municipales, realizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación junto al Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, de las 121 localidades y áreas turísticas analizadas, el 31% superó el 90% de reservas en diversas categorías de alojamiento.

Alta ocupación durante Carnaval: los principales destinos Mar de las Pampas lideró el ranking de ocupación con un 94%, seguida por Mar Azul (93%) y Las Gaviotas (91%). En tanto, la Patagonia también se destacó entre los destinos más elegidos, con Tierra del Fuego por encima del 90% de ocupación. En la región de Cuyo, la ocupación superó el 80%, lo que evidenció el carácter federal del fenómeno turístico.

Las celebraciones de Carnaval en el norte argentino volvieron a ser un gran atractivo para los turistas. En Jujuy, muchas localidades registraron ocupación plena, mientras que en la Quebrada se alcanzó hasta un 95%. En Salta, la ocupación promedio fue del 70%, con picos que superaron el 85% en Cafayate.

En el litoral, el movimiento también fue muy intenso. Gualeguaychú, epicentro del carnaval, alcanzó una ocupación cercana al 86%, mientras que otras ciudades de Entre Ríos llegaron al 100%. En Corrientes, en tanto, la actividad turística promedió el 81%.

Cataratas Turismo.jpg Más del 30% de las 121 localidades analizadas superó el 90% de reservas en diversas categorías de alojamiento, según la Secretaría de Turismo. En la región patagónica, Tierra del Fuego volvió a superar el 90%, mientras que Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful sobrepasaron el 70%. En Cuyo, los principales puntos turísticos de Mendoza superaron el 80%, y en San Luis el promedio rondó el 81%. Además, las fiestas regionales resultaron determinantes en el movimiento turístico. En La Rioja, la Fiesta Nacional de la Chaya elevó la ocupación por encima del 90%, mientras que en Córdoba, el Cosquín Rock impulsó el promedio provincial a más del 85%, con más arribos que el año pasado. En materia de transporte, Aerolíneas Argentinas prevé trasladar 220.000 pasajeros, mientras que Jet Smart operará más de 450 vuelos y ofrecerá 93.000 asientos. Flybondi, en tanto, reportó una ocupación del 90%, y Buquebus informó un incremento del 27% en la venta de pasajes desde Uruguay respecto al mismo período del año anterior. Por último, el ajuste de precios se percibió en todos los niveles de la actividad turística. El alquiler de carpas y sombrillas reflejó la búsqueda de un equilibrio entre valores y demanda, en un contexto donde el esfuerzo conjunto de trabajadores, comerciantes y familias impulsa una industria turística que dinamiza la economía y consolida su rol como motor de empleo y desarrollo en Argentina.

