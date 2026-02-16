Javier Milei regresa a EEUU para asistir al Consejo de Paz de Donald Trump Por Cecilia Camarano + Seguir en









El Presidente viajará a Washington invitado por Donald Trump, para participar de un foro internacional con baja adhesión de potencias globales. Será su visita número catorce a Estados Unidos desde que asumió.

Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump.

El presidente Javier Milei partirá este jueves a las 10 rumbo a Estados Unidos, en lo que será su decimocuarta visita al país norteamericano desde que asumió en diciembre de 2023. El mandatario participará en Washington, invitado por su par Donald Trump del Board of Peace (Consejo de Paz), un organismo impulsado por la administración republicana que busca posicionarse como alternativa a la Organización de las Naciones Unidas. La convocatoria, sin embargo, llega con ausencias significativas: rechazaron asistir Europa, Rusia, China, Brasil, México y otros países considerados actores centrales del sistema internacional.

La agenda incluirá actividades políticas y encuentros vinculados al universo conservador estadounidense, un terreno en el que Milei logró construir afinidad ideológica y visibilidad. En Casa Rosada consideran que ese posicionamiento le permitió al mandatario consolidar un vínculo directo con el presidente Trump, una relación que el oficialismo interpreta como un activo estratégico en el actual escenario global.

El viaje se produce en un momento particular de la política doméstica. Con reformas estructurales en marcha y negociaciones abiertas en el Congreso, el Gobierno busca reforzar señales de respaldo externo que ayuden a sostener expectativas económicas y financieras. La lógica oficial es conocida: primero estabilidad macroeconómica y apoyo internacional, después inversiones.

JAVIER MILEI DONALD TRUMP CONSEJO DE PAZ Javier Milei junto a Donald Trump en la firma del Consejo de Paz. Presidencia Milei fue el primer mandatario en confirmar su presencia este jueves en Washington. La lista de asistentes confirmados es reducida y generó críticas de dirigentes demócratas. Entre los gobiernos que aceptaron la invitación figuran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Turquía, Marruecos, Pakistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Mongolia, Kuwait, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Egipto, El Salvador, Camboya, Bulgaria, Armenia y Hungría. La incorporación más reciente fue la de Israel, aunque su primer ministro, Benjamín Netanyahu, no viajará a la capital estadounidense.

Desde que llegó al poder, Milei convirtió a Estados Unidos en su destino externo más recurrente, combinando participaciones en foros ideológicos, reuniones con empresarios y contactos con organismos multilaterales. El objetivo fue doble: construir legitimidad política en el exterior y atraer capitales que acompañen el proceso de reformas internas.

consejo de paz Donald Trump durante la firma del Consejo de Paz. C5N Regreso a Estados Unidos en marzo En marzo, el presidente Javier Milei volverá a Estados Unidos y tendrá como destino Miami, donde fue convocado por el presidente Donald Trump para participar de una cumbre que reunirá a mandatarios latinoamericanos con afinidad política e ideológica con la actual administración estadounidense. El encuentro multilateral está previsto para el 7 de marzo y, según fuentes diplomáticas, ya fueron invitados Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Tito Asfura (Honduras) y José Jeri (Perú), entre otros dirigentes de la región alineados con la agenda impulsada desde Washington. Desde Miami, Milei viajará a Nueva York para participar del Argentina Week, un foro que se desarrollará en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo con el objetivo de presentar ante inversores internacionales la situación económica y financiera del país y promover oportunidades de inversión privada. La iniciativa es organizada por la embajada argentina en Estados Unidos en conjunto con el fondo Kaszek y entidades financieras como J.P. Morgan y Bank of America, actores clave del sistema financiero global que mantienen seguimiento sobre el proceso económico argentino. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, destacó que el encuentro busca posicionar al país ante la comunidad inversora internacional como un destino atractivo tras las reformas impulsadas por el Gobierno. Según afirmó, la Argentina está atravesando un cambio de percepción en los mercados, pasando de generar curiosidad a despertar interés y respeto entre los actores financieros. Milei tiene previsto exponer el 10 de marzo ante empresarios y fondos de inversión, en lo que será una de las actividades centrales del evento. Finalizada su participación, regresará a Buenos Aires, ya que al día siguiente planea asistir a la asunción presidencial en Chile de José Antonio Kast.