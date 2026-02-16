Dólar, inflación y actividad: las definiciones de uno de los economistas más escuchados por Javier Milei + Seguir en









El economista cercano al Presidente analizó la baja del tipo de cambio durante las últimas semanas y advirtió sobre el enigma inflacionario que desafía al equipo económico.

El economista cercano a Milei identificó tres drivers detrás de la oferta de divisas. Memo

El dólar oficial cerró la semana pasada en $1.399, en un contexto de inusual calma cambiaria. Juan Carlos De Pablo, economista y un habitué de la residencia presidencial de Javier Milei en Olivos, analizó el fenómeno y planteó una lectura a contrapelo de la visión de la mayoría de sus colegas. Desde su perspectiva, el BCRA no compra reservas para sostener el tipo de cambio, sino para evitar que caiga más rápido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La primera explicación que tenés hoy de la compra de reservas por parte del Banco Central es evitar caídas mayores", aseguró De Pablo en una entrevista radial. Según su análisis, la autoridad monetaria actúa como un dique de contención frente a una amplia oferta de dólares que presiona el precio a la baja.

El economista identificó tres factores detrás de esta abundancia de divisas. El primero es la liquidación de exportaciones, que históricamente ingresa dólares al sistema. A esto se suma el aporte de inversores que traen capital al país.

Pero De Pablo destacó un componente nuevo: la participación de las provincias a través de la emisión de bonos dollar-linked. "Esta es la razón por la cual me parece que en los últimos movimientos también aumentó la emisión de bonos denominados dólar link, ajustados por el tipo de cambio oficial", explicó en una charla con La Voz en Vivo.

juan carlos de pablo.jpg El enigma inflacionario Consultado sobre si un dólar bajo ayuda al Gobierno a controlar la inflación, De Pablo fue cauto. "No parece ayudarlo mucho, pero es uno de los resultados", opinó. Y planteó el interrogante que desvela al equipo económico es la persistencia de una alta tasa de inflación cuando, según el propio Gobierno, no hay emisión monetaria y el dólar desciende.

"Tenemos un paciente, tenemos estos síntomas, ¿a qué se podrá deber? La pregunta es: ¿por qué tenemos una tasa de inflación de dos y medio, dos ocho, dos nueve?", planteó el economista, en una analogía con la serie Dr. House. "Hace por lo menos un año, creo que un solo mes de 2025 estuvo por debajo del 2%. El Gobierno dice: no estoy emitiendo y el dólar está bajando. Es un tema complicado". Presionado por posibles explicaciones, De Pablo rechazó ofrecer hipótesis. "No tengo respuestas. Si las tuviera, te las daría", respondió. También descartó ejercicios de proyección: "No hago pronósticos. Y me burlo públicamente de los que hacen pronósticos en decimal. Dos coma siete. No jodas". Actividad económica estancada Sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que en los últimos cinco meses mostró un valor cercano a cero, De Pablo reconoció el estancamiento y la heterogeneidad del sector productivo. Advirtió que la ansiedad debe canalizarse en acciones concretas por parte de los empresarios. "La primera cosa que tenés que decirle es: ¿qué te está pasando a vos y por qué creés que te está pasando lo que te está pasando? Y de ahí para arriba. Lo que no hay que hacer es decirle: no te calentés, en las próximas elecciones ya vienen los que saben, porque no es así", planteó. Para De Pablo, la economía no puede analizarse solo desde grandes sectores o regiones: "Los sectores no existen, las regiones no existen, los mercados no existen. Existen los seres humanos comprando y vendiendo y tomando decisiones y jugándosela todos los días".