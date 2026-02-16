Sin operatoria oficial por el feriado, el dólar que nunca duerme arranca la semana sin grandes sobresaltos + Seguir en









Los mercados oficiales no comenzarán a operar de manera plena hasta el miércoles. Mientras tanto, el tipo de cambio cripto opera debajo de los $1.480 en promedio.

El dólar cripto opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. Cripto Tendencia

El dólar cripto, a veces referido como "dólar bitcoin", opera sin grandes variaciones este lunes, debido a la falta de una referencia tanto de los dólares oficiales como del tipo de cambio financiero, debido al feriado por Carnaval en la plaza local y el receso por el Día de los Presidentes en EEUU.

En este contexto, el dólar cripto opera en el orden de los $1.471,16, lo que implica un avance de apenas 0,02%, según Bitso. Asimismo, de acuerdo a las pantallas de Binance, el tipo de cambio cripto se ofrece a $1.482,61, mientras que Buenbit lo vende a $1.494,48, mientras que en Lemon Cash se encuentra a $1.484,89.

Qué es el dólar cripto y cómo funciona El dólar cripto es el tipo de cambio que surge a partir de la compra y venta de stablecoins, criptomonedas diseñadas para mantener paridad con el dólar estadounidense (como USDT –Tether–, USDC –USD Coin– o DAI).

En la práctica, los usuarios compran estas monedas digitales con pesos en plataformas o billeteras virtuales, por lo que su precio refleja cuántos pesos se necesitan para acceder a un dólar digital. Así, el valor del dólar cripto surge del libre juego entre oferta y demanda, sin intervención oficial.

bitcoin-dólar-criptomonedas El dólar cripto se consolidó como una alternativa para seguir la tendencia del sector cambiaria durante los fines de semana y feriados. freepik.es A diferencia de otros tipos de cambio (oficial, MEP o blue), el dólar cripto opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso los fines de semana o feriados. Por eso se lo conoce como “el dólar que nunca duerme”, y suele anticipar los movimientos de los demás mercados, sobre todo en contextos de incertidumbre política o electoral.

Cómo cerró el dólar la semana pasada El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.399,50 para la venta. Por su parte, el minorista que se ofrece en el Banco Nación cotizó a $1.420 El dólar CCL cerró a $1.473,50 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,3%, mientras que el dólar MEP cerró a $1.423,60 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

