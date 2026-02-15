SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de febrero 2026 - 22:12

Reforma laboral: tras la polémica, las licencias por enfermedades graves se pagarán al 100%

Tras el fuerte revuelo generado por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, el Gobierno dio marcha atrás y anticipó que impulsará modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando el 100% de sus haberes.

La confirmación llegó de la mano de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, quien explicó que la excepción aplicará exclusivamente para “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre y cuando exista una “corroboración concreta y fehaciente” del cuadro médico.

Noticia en desarrollo.-

