Paro total de transporte de pasajeros: la UGATT confirmó que adhiere a la medida de fuerza de la CGT

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció que se suma a la protesta de la CGT a través de un comunicado.

Horas después de la confirmación de la central obrera del paro sin movilización contra el proyecto del Gobierno, los gremios del transporte anunciaron a través de un comunicado oficial que se pliegan a la decisión de la CGT de paro nacional por 24 horas. Fuentes gremiales confirmaron a este medio que la fecha de la protesta será el mismo día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados .

"La UGATT informa a la sociedad, que adhiere y acata plenamente, lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando PARO GENERAL NACIONAL. Los gremios enrolados en UGATT GARANTIZAMOS el PARO TOTAL de los medios de transporte de pasajeros", dice el texto que circuló hoy.

Y agrega: "En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional".

La CGT resolvió este lunes que irá al paro general contra la reforma laboral de Javier Milei. La medida de fuerza será por 24 horas , y si bien la fecha aún no está confirmada, según pudo saber este medio la convocatoria sería el mismo día de la discusión del proyecto del Gobierno en la Cámara de Diputados y sin movilización . La central obrera realizará una conferencia de prensa para el miércoles a las 11 donde se hará el anuncio oficial y se brindarán más detalles.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron llevar a cabo un encuentro de manera virtual que comenzó a las 11. En tanto, el gremio de Aceiteros adelantó que realizará un paro este jueves, lo que suma presión al triunviro de la central obrera.

La CGT va al paro nacional contra el Gobierno por la reforma laboral

Cristian Jerónimo, en diálogo con Radio 10, señaló ayer que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La puja interna en la CGT se da porque muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

La reacción sindical se recalienta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA—, reclaman medidas aún más drásticas y ya habían anunciado un paro con movilización masiva al Congreso cuando se trate la reforma laboral.