Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 20 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue amagó con bajar, pero cerró en los $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 20 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.434,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 20 de enero El dólar CCL cerró a $1.484,04 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3,5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 20 de enero El dólar MEP operó a $1.471,72 y la brecha con el dólar oficial fue de 2,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 20 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 20 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.518,39, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 20 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.569, según Binance.