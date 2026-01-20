Expensas más caras en CABA: anunciaron un bono de $120.000 para encargados y crece la preocupación en los consorcios + Seguir en









El bono remunerativo acordado para los porteros impactará de lleno en las expensas desde febrero y se suma a subas previas de servicios y salarios.

El bono remunerativo de $120.000 para encargados de edificios comenzará a reflejarse en las expensas de febrero en CABA.

Las expensas en la Ciudad de Buenos Aires volverán a aumentar a partir de febrero por el pago de un bono remunerativo de $120.000 a los encargados de edificios, una medida acordada en paritarias que, según especialistas, tendrá un impacto directo en el bolsillo de propietarios e inquilinos y profundizará un escenario ya complejo.

El incremento se explica por el bono de $120.000 que percibirán los encargados de edificios, acordado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), que conduce Víctor Santa María. La suma se pagará junto con un aumento del 2% en los salarios y tiene carácter remunerativo, lo que implica el pago de cargas sociales.

Expensas Propiedades Los salarios y cargas sociales representan cerca del 30% del valor total de las expensas en los consorcios. Pexels Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas e Inquilinos de la República Argentina, explicó en Radio Mitre que el bono “impacta a todos aquellos que viven en un edificio” y que comenzó a aplicarse desde este mes. En ese sentido, advirtió: “Febrero va a traer las expensas de enero y van a estar bastante arriba, aunque el salario de los empleados de los edificios no es el único motivo que lleva las expensas para arriba”.

Servicios, salarios y un combo que presiona los costos Awad remarcó que el aumento de expensas no responde únicamente al bono, sino también a los fuertes incrementos acumulados en servicios básicos. “El aumento que ha habido en la electricidad, en el gas, en el agua durante el año, que fue mucho, también lleva las expensas para arriba”, sostuvo.

Expensas Consumo Electricidad Vivienda.jpg Cada vez más consorcistas dejan de pagar expensas, lo que afecta el mantenimiento de los edificios. Además, aclaró que el impacto no será igual en todos los edificios. “Es bastante variable pero va a aumentar”, y detalló que dependerá de la cantidad de departamentos, del personal contratado, del horario de trabajo, de las horas extras y de si hay empleados suplentes durante fines de semana o feriados.

Cuánto pesan los sueldos y cómo quedan los salarios Los sueldos básicos de encargados con vivienda oscilan entre $804.865 y $965.838, según la categoría, mientras que quienes no cuentan con vivienda perciben entre $937.093 y $1.124.512. El costo laboral representa alrededor del 30% del valor total de las expensas, por lo que cualquier suba salarial tiene un efecto inmediato. El dirigente alertó que la situación financiera de muchos consorcios es crítica. “Estamos en una etapa en la que las expensas ya están impagables. La gente está muy mal y hay mucha gente que está dejando de pagarlas. La morosidad está creciendo y esto trae como consecuencia otras cosas, como la falta de mantenimiento en los edificios”, advirtió. Expensas Propiedades Mercado Inmobiliario Cada vez más gente se endeuda por expensas impagas. Pexels Actualmente, en promedio, 17 de cada 100 departamentos registran deudas, y los juicios por expensas impagas crecieron con fuerza durante 2025. Awad también cuestionó el esquema paritario vigente y planteó la necesidad de cambios. “Los propietarios no están representados en la mesa paritaria”, afirmó, y agregó: “Lo ideal sería que se admita a los propietarios dentro de la mesa de negociaciones”. Según explicó, una eventual descentralización permitiría que cada consorcio defina cuánto pagar “de acuerdo al servicio que presta” el encargado. Mientras tanto, el bono ya está en marcha y las expensas, una vez más, vuelven a subir.