El Festival de Cine de Berlín presentó la cartelera completa de su edición 2026

Se trata de la segunda edición al mando de Tricia Tuttle como directora del festival. Se desarrollará del 12 al 22 de febrero.

El Festival de Cine de Berlín , también conocido como Berlinale , presentó los títulos seleccionados para la competición principal y la sección paralela Perspectivas, centrada en óperas primas, de su 76ª edición, que se desarrollará del 12 al 22 de febrero.

En su segunda edición al mando, la directora del festival, Tricia Tuttle , y su equipo de programación han presentado una amplia competencia de 22 títulos, que combina nuevas películas de directores aclamados por la crítica con algunos títulos que presentan a grandes estrellas para el glamour de la alfombra roja.

Entre los aspectos más destacados se incluyen At The Sea , de Kornél Mundruczó , protagonizada por Amy Adams como una mujer que regresa a la casa de playa de su familia después de una temporada en rehabilitación; la muy esperada Rosebush Pruning , de Karim Aïnouz, con Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson , así como Rose , de Markus Schleinzer, protagonizada por Sandra Hüller en uno de sus primeros papeles importantes en la pantalla grande desde su actuación nominada al Oscar en Anatomy of a Fall y en The Zone Of Interest .

de Kornél Mundruczó | con Amy Adams, Murray Bartlett, Chloe East, Brett Goldstein, Dan Levy. EE. UU. / Hungría 2026. Competencia | Estreno mundial

Después de una temporada en rehabilitación, una mujer regresa a la casa de su familia en Cape Cod, donde la sobriedad la obliga a enfrentar un trauma enterrado y la aterradora pregunta de quién es sin su carrera como bailarina.

Dao

de Alain Gomis | con Katy Correa, D'Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis. Francia / Senegal / Guinea-Bisáu 2026. Competencia | Estreno mundial.

Una película que entrelaza dos celebraciones de la vida: una boda en Francia y una conmemoración en Guinea-Bisáu, con los hilos de una familia y una herencia que viven y viajan entre estos dos mundos. Un movimiento circular perpetuo que enmarca la realidad.

Dust

de Anke Blondé | con Arieh Worthalter, Jan Hammenecker, Thibaud Dooms, Anthony Welsh

Bélgica / Polonia / Grecia / Reino Unido 2026

Concurso | Estreno mundial

A finales de los 90, en pleno auge tecnológico belga, los visionarios emprendedores Luc y Geert ven cómo su imperio se derrumba al conocerse la noticia de su fraude. Con solo un día de libertad, se separan en busca de redención.

Historias de Hogar (Etwas ganz Besonderes)

de Eva Trobisch | con Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel, Rahel Ohm. Concurso. Alemania 2026.

"¿Quién eres y qué te define?", le pregunta a Lea el equipo de producción de un reality show de talentos. Ella no lo sabe. Y con esta pregunta comienza su búsqueda de identidad dentro y fuera del hotel de su familia en los bosques de la antigua Alemania del Este.

A todos les encanta Bill Evans,

de Grant Gee | con Anders Danielsen Lie, Bill Pullman y Laurie Metcalf. Irlanda/Reino Unido. Competición 2026 | Estreno mundial.

En la cúspide de su carrera, el legendario pianista de jazz Bill Evans pierde a su bajista y alma gemela musical en un trágico accidente de coche. La película retrata la vida interior de un genio musical mientras lucha por aprender que a veces un intermedio forma parte de la música.

Letras Amarillas ( Gelbe Briefe )

de lker Çatak | con Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, pek Bilgin. Competencia. Alemania / Francia / Turquía 2026. La vida es buena para Derya y Aziz, una célebre pareja de artistas turcos, hasta que ocurre un incidente en el estreno de su obra. Súbitamente perseguidos por el estado y luchando por conciliar sus ideales con las necesidades básicas, su matrimonio se ve llevado al límite.

Josephine

de Beth de Araújo | con Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger, Syra McCarthy. Competencia. USA 2025.

Tras presenciar accidentalmente un crimen en el Parque Golden Gate, Josephine, de ocho años, comienza a actuar con violencia para protegerse. Este trauma emocional genera conflictos entre sus padres en su búsqueda de justicia y una forma de recuperar la seguridad.

Salvación (Kurtulu)

de Emin Alper | con Caner Cindoruk, Berkay Ate, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Ta. Turquía / Francia / Países Bajos / Grecia / Suecia / Arabia Saudita 2026. Competición | Estreno mundial

En una aldea remota, un clan exiliado regresa, reviviendo una disputa territorial de décadas de antigüedad. Presa de visiones divinas, Mesut desafía el liderazgo de su hermano para salvar a su pueblo. ¿Este nuevo camino traerá salvación o tragedia?

El hombre más solitario de la ciudad

de Tizza Covi y Rainer Frimmel | con Alois Koch, Brigitte Meduna, Alfred Blechinger y Flurina Schneider |Concurso. Austria 2026.

El músico de blues Al Cook vive en un apartamento lleno de recuerdos. Afuera, el mundo sigue su curso sin él. Pero cuando su casa está a punto de ser demolida, de entre las ruinas de su existencia, un sueño largamente olvidado resurge repentinamente.

Mi mujer llora (Meine Frau weint)

de Angela Schanelec | con Vladimir Vulevi, Agathe Bonitzer, Birte Schnöink, Pauline Rebmann, Clara Gostynski. Concurso Alemania/Francia 2026.

Un día de trabajo normal en una obra. Thomas, un operador de grúa de cuarenta años, recibe una llamada de su mujer: tiene que recogerla del hospital. Una vez allí, la encuentra sentada sola en un banco del parque, llorando.

Moscas

de Fernando Eimbcke |con Teresita Sánchez, Bastian Escobar, Hugo Ramírez |Competencia México 2026 | Estreno mundial .

Olga alquila una habitación a un hombre cuya esposa ha sido ingresada en un hospital cercano. Sin embargo, el hombre tiene un hijo de nueve años y lo ha estado metiendo a escondidas en la habitación, lo que provoca un cambio radical en el mundo de Olga, que está cuidadosamente controlado, a medida que sus vidas se entrelazan.

Un Nuevo Amanecer

de Yoshitoshi Shinomiya | con Riku Hagiwara, Kotone Furukawa | Japón/Francia 2025| Estreno mundial | Ópera prima | Animación.

Keitaro vive en una fábrica de fuegos artificiales a punto de cerrar. Está decidido a desentrañar el misterio del Shuhari, un mítico fuego artificial creado por su padre antes de desaparecer sin dejar rastro, y a lanzarlo antes de que la fábrica cierre.

Nina Roza

de Genevieve Dulude-de Celles | con Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Chiara Caselli, Michelle Tzontchev. Canadá / Italia / Bulgaria / Bélgica 2026 Concurso | Estreno mundial

Un comerciante de arte viaja desde Quebec a la tierra natal que abandonó para ver las pinturas de una esquiva preadolescente prodigio en la campiña búlgara. Solo observando su obra de primera mano podrá determinar si es una impostora o una genio.

Reina en el mar

de Lance Hammer | con Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt. Reino Unido / EE. UU. Competencia 2026 | Estreno mundial

A medida que la demencia avanzada erosiona la capacidad de una mujer mayor para comunicar su vida interior, su esposo y su hija luchan por actuar en su mejor interés, navegando por el amor y los frágiles límites entre el cuidado, la protección y la autonomía.

Poda de rosales

de Karim Aïnouz | con Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson. Italia / Alemania / España / Reino Unido 2026. Competición | Estreno mundial.

En una villa española, los hermanos estadounidenses Jack, Ed, Anna y Robert se hunden en el aislamiento y en su fortuna heredada. Cuando Jack quiere mudarse con su novia y Ed descubre la verdad sobre la muerte de su madre, el tejido familiar comienza a desmoronarse.

Rosa

de Markus Schleinzer | con Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken. Austria/Alemania 2026. Competición | Estreno mundial.

A principios del siglo XVII, un soldado llega a una aldea protestante aislada en Alemania afirmando ser el heredero de una granja abandonada. Aunque demuestra ser un buen hombre, las sospechas de los aldeanos sobre su identidad aumentan y obligan a un ajuste de cuentas.

Soumsoum, la noche de las estrellas (Soumsoum, la nuit des astres)

de Mahamat-Saleh Haroun | con Maïmouna Miawama, Ériq Ebouaney, Achouackh Abakar Souleymane. Francia / Chad 2026.

Competición | Estreno mundial.

Kellou, de diecisiete años, ha sido dotada de poderes sobrenaturales que no comprende. Su inquietud e incertidumbre solo cambian cuando conoce a Aya. Es un encuentro con el destino que forja un mundo místico donde convergen lo visible y lo invisible.

En un susurro (À Voix Basse )

de Leyla Bouzid | con Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau, Feriel Chamari. Francia/Túnez 2026. | Estreno mundial.

Lilia regresa a Túnez para el funeral de su tío y se reencuentra con una familia que desconoce su vida en París, especialmente su vida amorosa. Decidida a confrontar los secretos de su familia, Lilia se propone desentrañar el misterio de la repentina muerte de su tío.

Wolfram

de Warwick Thornton | con Deborah Mailman, Erroll Shand, Joe Bird, Thomas M. Wright, Ferdinand Hoang| Concurso. Australia 2025.

Australia, década de 1930, la frontera colonial. Dos forajidos arrogantes llegan a un pueblo minero y desatan una ola de crueldad. Tres jóvenes aprovechan esta oportunidad para liberarse de sus amos blancos y emprender una travesía por la "tierra dulce" del centro de Australia.

Todos somos extraños (Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren)

de Anthony Chen | con Yeo Yann Yann, Koh Jia Ler, Andi Lim, Regene Lim. Singapur 2026 | Estreno mundial.

Un suceso trascendental obliga a Junyang, de 21 años, y a su novia a afrontar la realidad. Al mismo tiempo, mientras el padre de Junyang lucha por mantener su modesta vida, una mujer entra en su vida y ambas generaciones se ven obligadas a redefinir su familia.

YO Love is a Rebellious Bird

de Anna Fitch, Banker White | con Yolanda Shea, Competencia. USA 2026.

Anna pasa una década construyendo una versión a escala 1/3 de la casa de su difunta amiga, Yo, en la que pueda caber, junto con una marioneta de Yo. Cuando se conocieron, Yo tenía 73 años y Anna 24, pero forjaron un vínculo profundo que superó la diferencia de edad y experiencia.

Nightborn (Yön Lapsi)

de Hanna Bergholm | con Seidi Haarla, Rupert Grint. Finlandia / Lituania / Francia / Reino Unido 2026. Competencia | Estreno mundial

Ansiosos por formar una familia, Saga y Jon se mudan a la casa de su infancia en el bosque finlandés. Pero después de que nace su bebé, el sueño de la pareja de tener un hijo perfecto se convierte en una pesadilla, y solo Saga siente la inquietante verdad.

Sección "Perspectivas" de la edición 2026 de la Berlinale

17

de Kosara Mitic | con Eva Kostic, Martina Danilovska, Dame Joveski, Eva Stojchevska, Petar Manic. Macedonia del Norte / Serbia / Eslovenia 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima

Sara, de diecisiete años, esconde un secreto en una excursión escolar. Cuando el viaje se descontrola y Sara presencia la agresión sexual de una compañera de clase, ella y la chica forjan un vínculo que durará para siempre.

Animol

de Ashley Walters | con Tut Nyuot, Vladyslav Baliuk, Sekou Diaby, Stephen Graham, Sharon Duncan-Brewster. Reino Unido 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima.

Tras los muros de una institución para jóvenes delincuentes, Troy se ve inmerso en un mundo brutal de pandillas, lealtad y violencia desde el primer momento. Cuando se desarrolla un vínculo tácito con un compañero de prisión, se convierte en una peligrosa vulnerabilidad para ellos.

Crónicas del asedio

de Abdallah Alkhatib | con Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Maria Zreik, Emad Azmi, Idir Benaibouche. Argelia / Francia / Palestina 2026. Perspectivas | Estreno mundial

Cuando su ciudad es sitiada, las vidas de un grupo de personas comunes se trastocan, lo que obliga a cada uno de ellos a enfrentar decisiones imposibles en busca de lo que creen que es la supervivencia en una zona de guerra.

El Tren Fluvial

de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale | con Milo Barria, Rita Pauls, Mariano Barria, Fabián Casas y Lucrecia Pazos. Argentina 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima.,

Milo de 9 años vive en un remoto pueblo argentino donde estudia el malambo, una danza folclórica llena de valentía. Es un excelente bailarín, pero su único deseo es escapar del campo en tren hacia la Buenos Aires de sus sueños.

Filipiñana

de Rafael Manuel | con Jorrybell Agoto, Carmen Castellanos, Teroy Guzmán, Carlitos Siguion-Reyna, Nour Houshmand. Singapur / Reino Unido / Filipinas / Francia / Países Bajos 2026. Perspectivas | Estreno europeo | Ópera prima

Isabel, la nueva chica, se siente extrañamente atraída por el Dr. Palanca, presidente del club de campo donde trabaja. Mientras reconstruye una imagen violenta de lo que se esconde bajo las superficies prístinas del club, se da cuenta de que ambos están conectados por una siniestra historia compartida.

Forest High (Forêt Ivre)

de Manon Coubia | con Salomé Richard, Aurélia Petit, Anne Coesens, Arthur Marbaix, Yoann Zimmer. Bélgica / Francia 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima

En los Alpes del norte, Anne, Hélène y Suzanne se turnan para cuidar un refugio de montaña. A lo largo de las estaciones, los excursionistas van y vienen. Las historias florecen y se desvanecen, dejándolas a cada una frente al silencio de la soledad que eligieron y a la poesía de la naturaleza.

El Hangar Rojo de Juan

de Pablo Sallato | con Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández. Chile / Argentina / Italia 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima

Mientras se desarrolla el golpe militar de 1973 en Chile, el capitán de la Fuerza Aérea Jorge Silva se debate entre el deber y la conciencia mientras su academia se convierte en un centro de detención.

El juicio de Hein

de Kai Stänicke | con Paul Boche, Philip Froissant, Emilia Schüle, Stephanie Amarell. Alemania 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima.

Tras 14 años de ausencia, Hein regresa a su pueblo natal en una isla remota, solo para descubrir que la unida comunidad ya no lo reconoce. Sospechando que es un impostor, exigen un juicio para determinar su verdadera identidad.

Nosso segredo (Nuestro Secreto)

de Grace Passô | con Efraim Santos, Flip, Jéssica Gaspar, Ju Colombo, Marisa Revert. Brasil / Portugal 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima

Una familia deambula por su hogar en silencio, luchando por reconstruir sus vidas tras una pérdida reciente. Cada uno llora en soledad, hasta que el hijo menor revela un secreto que les permite comprender que deben unirse con amor y valentía para superar el dolor.

Una oración por los moribundos

de Dara Van Dusen | con Johnny Flynn, John C. Reilly, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh. Noruega / Grecia / Reino Unido / Suecia 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima.

Tras la Guerra de Secesión estadounidense, el sueño del veterano Jacob Hansen de una nueva vida en Friendship, Wisconsin, se convierte en una pesadilla. Mientras una epidemia siembra el caos, Jacob —sheriff, enterrador y pastor— debe luchar para salvar su pueblo, su familia y su alma.

Take Me Home

de Liz Sargent | con Anna Sargent, Victor Slezak, Ali Ahn, Marceline Hugot, Shane Harper. EE. UU. 2026. Perspectivas | Estreno internacional | Ópera prima

Anna, una mujer de 38 años con discapacidad cognitiva, cuida de sus padres adoptivos ancianos hasta que una ola de calor en Florida destroza a su familia y la rutina de Anna. Este drama íntimo examina las cambiantes exigencias que enfrenta una familia excepcionalmente vulnerable.

Truly Naked

de Muriel d'Ansembourg | con Caolán O'Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage, Safiya Benaddi, Lyndsey Marshal. Países Bajos / Bélgica / Francia 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima

Un adolescente introvertido, que solo ha experimentado el sexo a través de la lente mientras trabajaba para el negocio de pornografía de su padre, debe salir de detrás de la cámara cuando una compañera de clase luchadora lo desafía a abrazar una conexión real.

¿Adónde vamos?

de Assaf Machnes | con Ehab Salami, Ido Tako, Milan Peschel, Rama Nasrallah, Raheeq Haj Yahia-Suleiman. Israel / Alemania 2026. Perspectivas | Estreno mundial | Ópera prima

Hassan, un conductor de Uber palestino de 55 años, transporta a los asistentes a las fiestas en las interminables noches berlinesas. Amir, un joven israelí que corre el riesgo de perderse en estas noches, se convierte en el pasajero habitual de Hassan cuando ambos se ven unidos por el desamor.