La ANMAT canceló la habilitación de más de 50 droguerías: los motivos de la medida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió retirar la habilitación a más de 50 droguerías de todo el país luego de verificar que mantenían vencido el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. La decisión se oficializó tras un proceso de revisión administrativa que detectó irregularidades en establecimientos autorizados para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.
Con anterioridad, la Dirección de Gestión de Información Técnica (DGIT) abrió actuaciones para analizar la situación registral de las droguerías cuyos certificados perdieron vigencia. El procedimiento se enmarcó en los controles habituales del organismo sobre los operadores del sistema de distribución farmacéutica.
Qué establece la normativa vigente
De acuerdo con la Disposición 72/2026, publicada en el Boletín Oficial, cada Certificado de Buenas Prácticas de Distribución cuenta con una validez de cinco años desde su emisión.
Una vez cumplido ese plazo, las empresas deben iniciar el trámite de renovación con al menos 60 días hábiles de anticipación a su vencimiento, lo que les permite continuar operando hasta que la autoridad sanitaria resuelva el pedido.
Sin embargo, 54 droguerías tenían el certificado vencido y no presentaron la solicitud de renovación, lo que motivó la baja automática de sus habilitaciones para operar.
Desde el organismo regulador señalaron que la medida buscó resguardar la trazabilidad, la seguridad y la calidad de los medicamentos, y remarcaron que las empresas que no cumplieron con los requisitos formales no pueden continuar operando hasta regularizar su situación conforme a la normativa vigente.
Listado de droguerías alcanzadas por la medida
La resolución, firmada por Luis Eduardo Fontana, director del organismo sanitario, dispuso la baja de habilitación de los siguientes establecimientos:
DROGUERÍA JAVA DE BIOSEGURIDAD ARGENTINA S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA URBANA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA MULTIMED S.R.L. (Provincia de Corrientes)
DROGUERÍA NETPHARM S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA MEGAFARMA S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA ALTA CRUZ S.R.L. (Provincia de Corrientes)
DROGUERÍA BYOS DE LUIS JORGE LEAL BAUDRIX (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA MEDICAL ROSARIO DE ALEJANDRO PASCUTTINI (Provincia de Santa Fe)
DROGUERÍA BELLAVISTA S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA URRUTI SALUD DE EDGARDO ARIEL URRUTI (Provincia de La Pampa)
DROGUERÍA DISTRIBUIDORA NORTE S.R.L. (Provincia de Misiones)
DROGUERÍA DARIO MAXIMO PETTAZZI DE DARIO MAXIMO PETTAZZI (Provincia de Mendoza)
DROGUERÍA LAS MARÍAS DE CARLOS ÁNGEL HERNÁNDEZ (Provincia de San Juan)
DROGUERÍA LU BEL S.R.L. (Provincia de Chaco)
ULTRA PHARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA VALLEBONA DE MARIA JULIA VALLEBONA (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA DISTRIBUIDORA DIMEK S.A. (Provincia de Mendoza)
DROGUERÍA MILENIUM S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA SERVIFARMA DE DIMARFA S.A. (Provincia de Mendoza)
DROGUERÍA FARMACOM S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA BRAYTON FARMACÉUTICA DE ARGENTINA S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA CN FARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA PIMA S.R.L. (Provincia de Salta)
DROGUERÍA BIOAMERICA FARMA ARGENTINA S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA CA-PHARM S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA SERV-SALUD (Provincia de Córdoba)
DROGUERÍA ZERO DE HAYDEE CARMEN ZANELLA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA SAN AGUSTIN S.R.L. (Provincia de Córdoba)
DROGUERÍA DEL CERRO S.R.L. (Provincia de Córdoba)
DROGUERÍA CORREA DE SALVATORI R.P.S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA INSUMOS S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA INDEPENDENCIA (Provincia de Santa Fe)
DROGUERÍA MDQ S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA MEDICINA ANDINA S.A. (Provincia de Salta)
DROGUERÍA FULL FARMA S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA EFG FARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA DRONA FARMACÉUTICA (Provincia de Córdoba)
DROGUERÍA ORIGIM DE FABIÁN RAMÓN BIANCHETTI (Provincia de La Rioja)
DROGUERÍA LK-PHARMA S.R.L. (Provincia de Córdoba)
DROGUERÍA INTER FARM S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA LAFKEN PATAGONIA DE S.M. LAFKEN S.A. (Provincia de Río Negro)
DROGUERÍA FARMA FLEMING (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA PRODUME DE DISTRIBUIDORA PRODUME S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA ALMAFUERTE S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA CUENCA S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA THERAFARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA PRAGA DE PRAGA GROUP MED S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
GALENICA S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA D.I.M. S.A. (Provincia de Córdoba)
DROGUERÍA FERNANDO PEDANO DE FERNANDO PEDANO S.R.L. (Provincia de Córdoba)
DROGUERÍA DEL RETIRO SALUD S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA GENÉRICOS BUENOS AIRES S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA INDESA S.R.L. (Provincia de Mendoza)
DROGUERÍA BATIA S.R.L. (Provincia de Tucumán)
