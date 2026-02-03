Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 3 de febrero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró sin variación en $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 3 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 3 de febrero El dólar CCL opera a $1.493,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de febrero El dólar MEP opera a $1.457,63 y la brecha con el dólar oficial es de 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.494,94, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.666, según Binance.