Renunció Marco Lavagna en el INDEC, en medio de una nueva polémica por el debut del IPC

El titual del Instituto Estadístisco presentó su renuncia este mediodía, en la previa del debut del nuevo IPC y en medio de la disputa con la Secretaría de Turismo y Deportes.

Marco Lavagna presentó su renuncia como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este lunes, en medio de la disputa que mantenía con la Secretaría de Turismo y Deportes que conduce el camaleónico Daniel Scioli por la finalización de un convenio clave para las estadísiticas que llevaba más de dos décadas.

Sin embargo, el punto de inflexión en la gestión de Lavagna se generó en medio de una nueva disputa por el debut de la medición del índice de precios al consumidor (IPC) en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.

El arranque de este nuevo cálculo, según anticiparon hace meses del Instituto Estadístico, debía ser el próximo martes 10 de febrero, cuando se conocerá la inflación mensual de enero 2026. Pero la polémica ahora gira en torno a la posibilidad de que el Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo no dé el visto bueno para la publicación del nuevo IPC.

La medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024 -tal como lo anticipó Ámbito-, aunque en un acto de templanza el INDEC decidió esperar a que pasen las elecciones de medio término para que una aceleración de precios -que según diferentes consultoras privadas en 2025 fue mínima- no condicionara el escenario político. Pero habiendo pasado este tramo, siempre turbulento para la economía, el equipo liderado por Lavagna decidió que la medición actualizada de inflación se realizara a partir de enero 2026, con la intención de arrancar el año con el nuevo IPC -que hasta el momento se venía midiendo con datos de consumo de 2003/2004- y no realizar modificaciones hacia atrás, teniendo que recalibrar otras estadísticas clave.

