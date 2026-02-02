Tal cual anticipó Ambito, la recaudación tributaria de enero registró una caída del orden del 7,6% real anual, al totalizar los $18,33 billones. El resultado, reportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se explica por una fuerte baja de los ingresos del IVA en un contexto de menor actividad. En términos nominales, los ingresos crecieron 22%.
2 de febrero 2026 - 18:01
La recaudación de enero cayó un 7,6% real y totalizó $18,33 billones, presionada por una fuerte baja en el IVA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los datos del primer mes del año. Como era previsible, se registró una caída debido a la menor actividad.
-
La recaudación tributaria de enero no trae buenas noticias al Gobierno: confirma el freno de la economía
-
La industria de EEUU subió más de lo esperado pero permanece en vilo a la espera de un fallo clave
De esta forma, la pérdida de recursos impactó en una retracción de los envíos de coparticipación de impuestos a las provincias del orden del 8%, lo cual complica las negociaciones con los gobernadores de las provincias por la reforma laboral que contiene una rebaja del Impuesto a las Ganancias de las empresas.
Noticia en desarrollo...
- Temas
- Recaudación
- ARCA
Dejá tu comentario