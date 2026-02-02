SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de febrero 2026 - 18:01

La recaudación de enero cayó un 7,6% real y totalizó $18,33 billones, presionada por una fuerte baja en el IVA

Por Carlos Lamiral

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los datos del primer mes del año. Como era previsible, se registró una caída debido a la menor actividad.

El gobierno comenzó el año con una baja dela recaudación de impuestos.

Mariano Fuchila

Tal cual anticipó Ambito, la recaudación tributaria de enero registró una caída del orden del 7,6% real anual, al totalizar los $18,33 billones. El resultado, reportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se explica por una fuerte baja de los ingresos del IVA en un contexto de menor actividad. En términos nominales, los ingresos crecieron 22%.

De esta forma, la pérdida de recursos impactó en una retracción de los envíos de coparticipación de impuestos a las provincias del orden del 8%, lo cual complica las negociaciones con los gobernadores de las provincias por la reforma laboral que contiene una rebaja del Impuesto a las Ganancias de las empresas.

