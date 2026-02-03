Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.471,30 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.451.

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.494,76 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.0% .

El dólar MEP cotiza a $1.450,23 y la brecha con el dólar oficial es de -0.1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489,70, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s77.771, según Binance.