Gobernadores vs. Cristina Kirchner: la reforma laboral reaviva las internas del peronismo en las provincias

Los mandatarios negocian el proyecto en medio de sanciones a dirigentes del PJ de Jujuy y Misiones. Más tensión por la sucesión bonaerense y una alianza al borde de la quiebra en Tierra del Fuego.

El debate por la reforma laboral reavivó la interna del peronismo en las provincias , en especial en aquellas donde el Partido Justicialista (PJ) está intervenido por la conducción nacional de Cristina Kirchner . Los gobernadores volvieron a desafiar el liderazgo de la expresidenta y sumaron tensión a un escenario delicado, donde también se jugará el futuro del sello en territorio bonaerense.

"¡Basta de autoritarismo!", clamó el lunes el mandamás de Salta, Gustavo Sáenz, a la salida de una reunión con Diego Santilli y con sus pares de Tucumán, Osvaldo Jaldo , y Catamarca, Raúl Jalil , un trío de caciques de raigambre peronista que hoy se muestra más cercano a la Casa Rosada que a San José 1.111. "Estamos cansados de que la señora digite a dedo todo lo que hay que hacer, hay que terminar con estos gestos de autoritarismo", protestó el norteño para sorpresa de los presentes.

Su malestar respondía a un episodio previo. Actualmente, los PJ salteño, de Jujuy y Misiones atraviesan procesos de "normalización" conducidos por alfiles de Cristina. En el caso jujeño, los interventores son Aníbal Fernández y el exintendente de Merlo Gustavo Menéndez, quienes decidieron cancelar las elecciones internas -previstas para el 15 de febrero- y dar de baja a 300 afiliados, entre ellos la senadora nacional Carolina Moisés , bajo la excusa de "grave inconducta partidaria". La legisladora estuvo presente el jueves en la Casa de Salta y participó de una reunión con los tres mandatarios.

"Como no me pueden ganar las elecciones, suspendieron cuatro veces la interna. Hace 25 años que no hay internas en Jujuy", comentó Moisés a Ámbito . Coincidió, a la vez, con la posición de Sáenz: "Cristina no puede manejar autoritariamente el partido, porque llegó por una lista única, volteando la lista de Quintela y quedándose con una sola facción del peronismo que es el kirchnerismo hoy dominado por La Cámpora. La Cámpora es lo peor que le pudo pasar al peronismo".

¡BASTA DE AUTORITARISMO! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce @CFKArgentina sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la… https://t.co/Dh8PJEFi1N

Para graficar, explicó que en Jujuy el peronismo administra seis de los 32 municipios y que tres de esos intendentes fueron expulsados del partido. "Cuando no pueden ganar las elecciones, te borran con la lapicera de Cristina. Los que tienen la legitimidad son los gobernadores y los intendentes. Lo que pasa en Jujuy es el termómetro de lo que pasa en todo el peronismo nacional de una manera patética", completó.

También defendió el rol de los gobernadores cruzó a quienes los cuestionan por "hablar con el Gobierno": "Son quienes tienen que pagar los sueldos, terminar las rutas, sostener el sistema de salud". Por último, anticipó que no votarán la reforma laboral "así como está", aunque anticipó que su espacio está abierto a negociar cambios.

Arrúa Alberto Arrúa, diputado nacional del oficialismo misionero.

Como contó este medio, ya había ocurrido algo similar en el justicialismo misionero, donde tres dirigentes, entre ellos el diputado nacional Alberto Arrúa, fueron suspendidos. En tierra colorada, muchas figuras del peronismo forman parte del gobierno del Frente Renovador de la Concordia (FRC) que hoy encabeza Hugo Passalacqua y que tiene como hombre fuerte a Carlos Rovira. El FRC mantiene un pacto velado con la gestión libertaria y suele acompañar sus iniciativas en la arena legislativa. Allí el PJ tendrá internas el 19 de abril.

En cuarteles cristinistas defienden las sanciones denunciando el alineamiento que diversas figuras peronistas mostraron con la administración de Javier Milei, acompañando distintos proyectos tanto en el Congreso como en otros escenarios, una visión distinta a la oposición frontal que plantea la línea CFK. Moisés, por caso, había votado a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y, más recientemente, del Presupuesto 2026 en la Cámara alta.

En los hechos, su ruptura con el bloque que comanda José Mayans se oficializó a principios del 2025, cuando ella y el catamarqueño Guillermo Andrada, el riojano Fernando Rejal y el puntano Fernando Salino fundaron "Convicción Federal", una bancada con terminales directas en los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Ricardo Quintela y Osvaldo Jaldo (luego se sumó la tucumana Sandra Mendoza). También junto a figuras del justicialismo reactivas al kirchnerismo, como el exmandamás de San Luis Alberto Rodríguez Saá.

El juego de los norteños en el peronismo

Pese a las diferencias, Jaldo y Jalil se mantienen dentro de la órbita del PJ oficial. De hecho, ambos compitieron con listas de unidad con sectores K en las elecciones legislativas de octubre, más por una cuestión de supervivencia mutua que por simpatías cruzadas. La jugada fue efectiva: los dos lograron contener la ola violeta y se impusieron en sus terruños. Sin embargo, la sintonía no pasó de las urnas. Al poco tiempo, el líder catamarqueño rompió con Unión por la Patria en Diputados y formó el bloque Elijo Catamarca.

Sáenz, por su parte, ya se movía por fuera del continente celeste. Su derrotero político derivó en un aventura de tintes provincialistas llamada "Primero los salteños", donde confluyen diversos sectores que van desde el peronismo hasta fuerzas locales, entre otros. En 2026 fue desafiado por Cristina, quien ungió a Juan Manuel Urtubey como su candidato para pelear por una senaduría. La reyerta quedó en manos de los libertarios y el mandatario consiguió la banca por la minoría, hoy en manos de Flavia Royón. Urtubey, tercero, se quedó sin nada.

royon.png Flavia Royón, la senadora nacional por Salta que reporta al gobernador Gustavo Sáenz.

En líneas generales, el trío de caciques norteños se mostró abierto a acompañar la reforma laboral, aunque advirtió la necesidad de encontrar mecanismos para compensar a las provincias por las pérdidas en la coparticipación federal que implicarán los cambios en el impuesto a las Ganancias. Una de ellas, propusieron, es coparticipar el impuesto al cheque. Santilli se comprometió a analizar la idea, aunque el tiempo corre.

Otros gobernadores del peronismo, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y el riojano Quintela, mantienen su postura intransigente ante Milei, pero tampoco reportan a Cristina. Los últimos dos decidieron desmarcarse del sello Fuerza Patria en los comicios de octubre y jugaron con escuderías de nombres autóctonos.

Pulseada bonaerense y tensión fueguina

La tensión no es menor en territorio bonaerense, donde por estos días se define el futuro de la conducción del PJ local, hoy en manos de Máximo Kirchner. En las últimas horas, Kirchner dejó trascender que está dispuesto a que Kicillof encabece el partido si eso implica evitar una interna. "Lo más lógico es que el presidente del partido sea el gobernador", deslizaron en el Instituto Patria. La jugada tiene como subtexto desactivar la candidatura de la vice provincial Verónica Magario, fogoneada desde La Plata. Magario genera recelos en el campamento kirchnerista.

"Pura operación", respondieron lacónicos desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde adujeron no haber recibido la ofrenda de paz. En sus despachos leen que el cristinismo se ve perdedor en la pulseada, por lo que sus comandantes intentan salir del laberinto por arriba. El kicillofismo quiere una conducción partidaria fuertemente encuadrada detrás del primer magistrado. El 8 de febrero es el Día D, porque vencerá el plazo para anotar las listas.

Melella Vuoto ¿Aliados? La sociedad de Gustavo Melella y Walter Vuoto quedó al borde de la fractura.

No menos álgidas están las cosas en el sur, donde el frente del gobernador fueguino, Gustavo Melella, con el camporismo empieza a resquebrajarse. A la delicada situación de las arcas provinciales se sumó la semana pasada la intervención del puerto de Ushuaia en manos de Nación, que se quedó con la administración de la caja. El hecho desató un nuevo cortocircuito entre la Casa Rosada y el mandatario austral, que pertenece a la coalición FORJA, histórica aliada del peronismo aunque autónoma del PJ.

El año pasado, la coalición oficialista de Tierra del Fuego se partió con las fugas de los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y Tolhuin, Daniel Harrington. El alcalde de Ushuaia, Walter Vuoto, en cambio, se mantuvo en el armado. Pero la alianza quedó al borde del abismo días atrás, cuando Vuoto denunció públicamente "un recorte por decreto de los fondos que recibe Ushuaia".

"Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad", se quejó el jefe comunal. Las cosas entre el municipio y la provincia ya venían tirantes. Ahora "está todo roto", como sintetizó una fuente local a Ámbito.