El dólar oficial minorista cerró a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.471,30 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 2 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar repuntó, pero permanece en mínimos de casi dos años
Real blue: a cuánto opera este lunes 2 de febrero
Las reservas brutas del BCRA subieron en esta oportunidad u$s607 millones a u$s45.109 millones, luego de lo que fue la importante contracción del pasado viernes, donde cayeron u$s1.738 millones.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 2 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451 para la venta.
A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 2 de febrero
El dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 2 de febrero
El dólar CCL opera a $1.491,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,8%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 2 de febrero
El dólar MEP opera a $1.451,78 y la brecha con el dólar oficial es de 0,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 2 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.485,81, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.365,22, según Binance.
