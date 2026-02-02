El dólar inicia febrero con menor presión y el techo de la banda supera los $1.560 + Seguir en









Tras un enero de calma cambiaria y fuerte acumulación de reservas, el mercado inicia febrero con mayor margen en el esquema cambiario, bonos en máximos y la atención puesta en las tasas de interés, los pagos al FMI y el frente político.

El esquema cambiario sigue dando resultados positivos al Gobierno, por una fuerte acumulación de reservas en enero. freepik.es

Arranca un nuevo mes con un dólar que cerró enero cerró en $1.465, lo que implicó una baja del 1,3%. En tanto, el blue finalizó el período en $1.450, con un retroceso más marcado del 4,7%. El tipo de cambio mayorista terminó en $1.447, con una caída del 0,9%, mientras que el MEP y el CCL registraron pérdidas de hasta 1,4%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este comportamiento del dólar le otorgó mayor holgura al programa cambiario oficial, ya que la banda de flotación se amplió un 2,4% durante el mes, en línea con la inflación de noviembre. De este modo, el límite superior del esquema se elevó hasta los $1.563,51. En febrero, el ajuste del techo será del 2,8%, reflejando la inflación de diciembre, por lo que a lo largo del mes el máximo de la banda ascenderá progresivamente hasta los $1.607,28. Con este escenario, los inversores que permanecieron dolarizados perdieron frente a prácticamente todas las alternativas de inversión, incluso frente a las acciones.

En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 20 jornadas consecutivas de compras y acumuló en enero un total de u$s1.157 millones, el dato más importante desde febrero de 2025. Con el resultado de este viernes, el organismo monetario compró u$s179 millones en la semana, en un contexto de mayor calma financiera y con un mercado que mostró una dinámica más favorable de lo esperado en el frente cambiario.

Este mes, de acuerdo con el esquema de actualización de las bandas cambiarias, el piso se ubica en $891, mientras que el techo alcanza los $1.567,85. Hacia el cierre del mes, el límite superior del esquema superará los $1.600, ampliando aún más el margen de flotación del tipo de cambio.

dollar-7948837_1280 (1) Este mes, de acuerdo con el esquema de actualización de las bandas cambiarias, el piso se ubica en $891 Pixabay Un enero con señales financieras más favorables Durante la semana se consolidó un escenario financiero local más benigno, con un mejor desempeño de los activos argentinos. Según el equipo de Research de Puente, el BCRA superó los u$s1.100 millones de compras en enero, llevando las reservas a niveles máximos desde 2021, con un pico en torno a u$s46.200 millones, antes de cerrar el mes en el área de u$s44.500 millones.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares marcaron nuevos máximos, mientras que el riesgo país perforó los 500 puntos básicos, en buena parte gracias a las compras de la autoriodad monetaria, en un contexto de dólar global algo más débil, lo que también jugó a favor de los mercados emergentes a lo largo del mes. La política económica continúa priorizando el anclaje cambiario como pilar del proceso de desinflación, manteniendo condiciones de liquidez estrictas. Esto quedó reflejado en la última licitación del Tesoro, donde se pagó premio sobre el mercado secundario para absorber pesos. De cara a la próxima semana, el mercado seguirá con atención: El ritmo de acumulación de reservas ,

Los pagos del Tesoro al Fondo Monetario Internacional , por u$s810 millones ,

Y el avance del debate de las reformas estructurales que comenzarán a tratarse en el Congreso durante febrero.