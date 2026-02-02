Para Luis Caputo la inflación de enero estará en torno al 2,5% + Seguir en









El ministro de Economía aseguró a cuánto podría llegar el número de la variación de precios que se conocerá en los próximos días.

En el Ministerio de Economía sostienen que no se vulnera ninguna cláusula

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que la inflación de enero "seguramente esté en torno al 2,5%". El funcionario dio su previsión este lunes en una entrevista, donde además habló del dólar, las bandas cambiarias y las previsiones del plan económico del gobierno de Javier Milei para este año.

En ese marco, Caputo subrayó que el objetivo central de la política económica es lograr que la inflación argentina converja hacia niveles internacionales. “Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales. El Presidente habló de ir a cero, empezando con cero en agosto”, afirmó, al referirse a la hoja de ruta oficial para la desaceleración de los precios.

Por qué repuntó la inflación a mediados de 2025 En una entrevista para Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el repunte inflacionario registrado a partir de mediados del año pasado respondió a un fenómeno puntual vinculado al contexto político y electoral. “El tema es lo que pasó a partir de mayo y junio del año pasado. Tuvimos un nuevo escalón inflacionario producto de la caída en la demanda de dinero. La gente se asustó por el año electoral”, señaló. Según Caputo, ese comportamiento tuvo un impacto directo en los niveles de precios, aunque consideró que se trató de una situación transitoria.

En esa línea, el ministro se mostró confiado en la evolución futura del índice inflacionario y remarcó que la tendencia seguirá siendo descendente. “No tengo ninguna duda de que la inflación, como decimos siempre, va a tender a bajar”, sostuvo.

Qué expectativas económicas proyecta Caputo para 2026 Caputo también se refirió a las perspectivas macroeconómicas de cara a 2026, al que definió como un período de consolidación. Si bien aclaró que no será un año electoral, advirtió que algunos efectos rezagados de procesos anteriores pueden extenderse en el tiempo. “No es año electoral, pero siempre quedan efectos de rezago en situaciones como esas que llevan su tiempo”, explicó. Además, se mostró optimista con la situación actual del país “hoy gozamos de estabilidad y de esperanza. El tipo de cambio está muy estable, la inflación va a converger a niveles internacionales, las tasas van a seguir bajando y van a llegar inversiones”.

En cuanto al frente cambiario, el ministro volvió a ser consultado por la continuidad del cepo que aún rige para las empresas y aseguró que su levantamiento se concretará cuando estén dadas las condiciones necesarias. En ese sentido, defendió la estrategia gradual del Gobierno y afirmó que la cautela aplicada hasta el momento “ha pagado mucho”.