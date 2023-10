Dólar blue récord: la lista de denunciados por la corrida incluye a "empresarios, operadores de la City y gremialistas"

Este martes fue una jornada de fuerte tensión para los mercados de cambio: el dólar blue llegó a $1.050 y cerró finalmente a $1.010. En ese contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió una dura advertencia a quienes operan en el mercado ilegal de la moneda estadounidense y dijo: "Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana".