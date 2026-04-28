Federico Sturzenegger impulsa una ley para que existan empresas gestionadas 100% por inteligencia artificial

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger , defendió este martes durante su discurso en Expo EFI una batería de leyes que planea enviar al Congreso Nacional que van desde eliminar 80 normativas que consideró "obsoletas", un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada , que incluye cambios en las leyes de protección, desalojos y de fuego, hasta una reforma a la Ley de Sociedades que permitirá la incorporación de sociedades de inteligencia artificial, básicamente, empresas que no tienen humanos.

"Quiero contarles sobre seis proyectos de ley que estamos enviando al Congreso, en lo que Javier Milei ha llamado 'el Congreso más reformista de la historia" , dijo durante su discurso el funcionario libertario. Una de las normativas más llamativas que anunció fue una reforma a la Ley de Sociedades que, "además de modernizarla y digitalizarla, permitirá la incorporación de sociedades de inteligencia artificial; empresas que no tienen humanos, sino que son programas", detalló.

Al respecto mencionó como ejemplo, Irlanda , que logró que su PBI subiera un 25% en un solo día cuando Apple incorporó a la empresa dueña del software de los iPhones que tiene origen en ese país. " Si en 10 años el 90% del PBI mundial lo producen agentes de IA, queremos que ese régimen jurídico esté en Argentina. Podríamos tener 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA incorporados aquí, produciendo para el mundo y pagando impuestos en nuestro país. Es una propuesta transformadora y vanguardista. Hay que mirar lejos para tener más oportunidades", detalló.

La "Ley Hojarasca", impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, es un proyecto del Gobierno para derogar más de 60-70 leyes consideradas obsoletas, "vetustas" o innecesarias. "Es el comienzo de un camino de simplificación legislativa: cuantas menos leyes, más justicia. Necesitamos limpiar el bosque para que haya claridad sobre el marco jurídico", determinó.

El funcionario dijo que también enviaron al Senado un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye cambios en las leyes de protección, desalojos y de fuego. "Esto contempla la derogación parcial de la Ley de Tierras para permitir la inversión extranjera, que estimamos en u$s15.000 millones para las economías regionales. Esto cambiará la fisonomía de la Patagonia al poner capital sobre nuestros recursos", describió.

El ministro de Desregulación anunció que el mes que viene enviarán una reforma que incluye mercado de capitales y seguros, y también la Ley de Cabotaje. "La Constitución establece que la navegación de los ríos es libre. Liberar la navegación de cabotaje generaría una baja de costos logística equivalente a bajar las retenciones ocho puntos. Es absurdo poner 300 camiones desde Salta a quemar gasoil hasta Rosario pudiendo cargar en barcazas en Chaco a un costo mucho más accesible", describió.

Y utilizó más ejemplos sobre la aplicación: "Lo mismo con los productores forestales de Misiones: hoy llevan la madera en camión hasta Zárate cuando podrían embarcarla en El Dorado directamente hacia China. Es el cambio logístico más importante que podemos hacer".

"Este cambio se complementará con el programa de licitación de rutas y la Ley de Defensa de la Competencia. Vamos a darle a la autoridad de aplicación la potestad de litigar contra las regulaciones del Estado, que son las principales barreras de entrada que dañan la competencia, especialmente para las pymes", detalló y la última de las seis leyes es que avanzarán con la Reforma del Estado para definir sus competencias.