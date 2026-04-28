Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 28 de abril + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 28 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.404,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 28 de abril El dólar CCL cerró a $1.504,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.1%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 28 de abril El dólar MEP cerró a $1.447,99 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,56, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.192, según Binance.