Dólar: el levantamiento del parking para inversores extranjeros genera inquietud en el mercado

Economistas estiman que si no llega a cumplir la meta de reservas será por poco y que no habría problemas con el FMI. Pero advierten que puede ser arriesgado levantar el parking de 6 meses para capitales externos porque habrá mayor exposición al humor de los mercados.

Con relación a la posibilidad de que el Banco Central llegue a mitad de año con la cantidad de r eservas pactadas en el acuerdo de abril con el FMI , algunos creen que se conseguirá la meta o otros que se podrían quedar cortos aunque sería un punto que el organismo podría dispensa r. No obstante, advierten que se está yendo a un esquema similar al del 2017-2018, d ependiente del humor de los mercados globales.

El Banco Central solo controlará agregados

El economista liberal señaló que “se puede decir que una de las partes más importantes del esquema es que el Banco Central ha terminado en lo que sería un esquema completamente ordenado que es tener un único objetivo”. Al respecto, agregó que la entidad ahora “se aleja de lo que era el esquema de tener un Banco Central con muchos objetivos”.

“Recordemos el momento del Banco Central tenía objetivos de tipo de cambio, de tasa de interés, de agregados monetarios, bueno, ahora ya nos ordenamos y tenemos solamente objetivos agregados”, remarcó.

Por otro lado, el economista de Libertad y Progreso dijo que “las dudas que estaba en el mercado que no se estaban comprando reservas”.

El mercado nervioso por la falta de reservas

“Eso al mercado le daba algo de nervios. Ahora hay una respuesta para eso que es el Tesoro va a ir licitando todos los meses una determinada cantidad de bono”, sostuvo Marí, quien consideró que la decisión de no comprar reservas dentro de la banda de parte del BCRA es “por que se priorizó la desinflación”.

Mari dijo que de acuerdo con estimaciones de Libertad y Progreso la inflación de mayo ya perforó el 2%.

Por su lado, Sigaut Gravina consideró que el gobierno va a tratar de conseguir dólares para la reserva por vía del endeudamiento. “Lo va a suscribir en forma directa, que básicamente es la forma de comprar reservas sin presionar de alguna manera el mercado cambiario”, explicó. No obstante consideró que “hay una gran diferencia si son reservas como en este caso prestadas”. “Es decir, vos estás aumentando la reserva, pero también estás aumentando tu deuda en pesos”, explicó. “¿Y cuál es el problema? Que cuando haya que pagar esa plata las reservas van a volver a caer”, al advertir sobre el nuevo esquema de carry trade.

Sigaut Gravina planteó que “la postura del gobierno es que no le preocupa tanto comprar reservas por el problema de que genera emisión de pesos, sino por la presión que puede ir por el dólar, por el lado del mercado cambiario”. El economista indicó que “se van a acumular reservas, pero no va a ser presionando el dólar”.

No obstante advirtió que “me parecía bueno mantener esa permanencia mínima, me parece prudente y sobre todo aprendiendo un poco de la de la experiencia de 2017-18 y bueno, es como que vuelven a insistir por ese camino”.

“No es lo mismo comprar reservas, acumular genuinamente, a que aumenten por préstamos. Todo está volviendo a un esquema cada vez más financiero, en el cual para tener estabilidad cambiaria necesitás mucho ingreso de capital, que te compensa el déficit de cuenta corriente”, agregó.

En ese sentido, dijo que la economía “va a depender mucho del humor del mercado financiero."

La meta de reservas va a quedar cerca

Respecto de la meta con el FMI, agregó que “de corto no se va a cumplir, pero si se está cerca de la meta te pueden objetar menos”. “Las reservas no las vas a comprar pero las vas a conseguir”, indicó el economista, quien dijo que el tener reservas prestadas “puede hacer que se vuelva muy volátil el mercado cambiario o producirse una corrección brusca”.

En tanto, Anzalone indicó que para el FMI es indistinto de donde saldrían los dólares para las reservas. “Sino lo único que te diría es que en vez de pedir acumulación de reservas, podría pedir duplicar tu volumen de de productos exportados”., argumentó. “Acumulá reservas para pagarme. ¿Cómo? Bueno, como quieras vos”, señaló el profesional, quien también coincidió en que lo menos destacable es el levantamiento del parking para capitales externos. “La regulación de quitar los 6 meses no me gusta nada”, sintetizó.