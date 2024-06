Dólar: el mercado advierte por las reservas en el segundo semestre y pone el foco en la inflación

"Mientras no tengamos definida una política monetaria y cambiaria, nuestra impresión es que los bonos en dólares y en pesos ajustados por inflación van teniendo en cuenta una alta inflación en dólares que va a operar en la economía argentina", estimó el analista Salvador Di Stefano.

En tanto, Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones, señaló: "Una de las dudas del mercado es si la salida del cepo puede provocar o no algún salto inflacionario ".

"En este contexto, y si uno considera como target los niveles de la curva soberana a principios de mayo, todavía hay espacio y nos sigue gustando el bono GD35 para aumentar la sensibilidad de la cartera", explicó.

BCRA: preocupación por las reservas en el segundo semestre

"Por motivos estacionales la segunda parte del año es más exigente en materia de dólares, pero con una caída de la economía proyectada en 3,5% del PBI y 6% si se excluye al campo, esa necesidad de divisas se ve morigerada", previó el analista Christian Buteler.

"Se acerca el semestre donde la estacionalidad tanto para el fisco como para el banco central no es de lo mejor. Habrá mas pagos de importaciones, en particular energía (dependiendo del clima) y derivados de la actividad para ir hacia el rebote. Todo esto con escasez de divisas", dijo un analista del mercado.

Banco Central La continuidad del "dólar blend" tranquiliza pero se avecina un período difícil para acumular reservas Reuters

"Si se produjera un gran ingreso de divisas, el resto se podría ir acomodando; si no se produce, el esquema actual no podría durar mucho tiempo", estimaron desde VatNet Financial Research.

"Esto habla de rebaja de costos y de devaluación, realizados en diversas formas: cambio del blend cambiario (para exportaciones), aumento del ritmo de devaluación mensual, mayor liberalización del mercado, financiaciones específicas o bien una mezcla de varias alternativas. El plazo para implementarlo no puede superar al próximo semestre", completaron.

Los datos claves del mercado