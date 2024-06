El FMI pide mejorar "la calidad, durabilidad y perdurabilidad" del ancla fiscal

Los técnicos del Fondo Monetario advirtieron en el ultimo reporte sobre el ajuste a las provincias y realizaron un serio cuestionamiento a las relaciones con los gobernadores y el uso de impuestos no coparticipables.

La semana pasada se anunció la aprobación del último de los controles de programa acordado por el ex ministro de Economía Martín Guzmán en 2022 para refinanciar el préstamo stand by de u$s45.000 millones tomados por el ex presidente Mauricio Macri.

Eso implica que, sin un nuevo acuerdo, la Argentina va a tener que pagar desde 2025 todos los vencimientos pactados por Guzmán. De ahí que se piense en un nuevo programa de asistencia, que podría incluir fondos frescos.

Según señalan los técnicos del FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó a cabo hasta acá “un ajuste fiscal notable desde finales de diciembre con recortes del gasto real (26% interanual) que compensan con creces caídas de los ingresos reales (8 % interanual).

Con ello se produjo “un superávit global del 0,2% del PIB en los primeros cuatro meses de 2024”.

Ingresos y recortes

El Staff Report indica que “por el lado de los ingresos, el aumento de los impuestos especiales sobre el combustible, ingresos por exportaciones e impuestos temporales sobre el acceso a divisas para las importaciones (impuesto país) están ayudando a compensar parcialmente el descenso en los impuestos internos”.

El texto indica que se han realizado recortes de gastos a través de medidas bajo el control del Ejecutivo, que incluyen:

recortes discrecionales en el gasto de capital y transferencias a las empresas estatales y las provincias, lo que obliga a realizar ajustes en todas estas entidades.

aumentos de tarifas de energía, transporte y agua

límites a los aumentos salariales públicos

estricta gestión de entidades públicas descentralizadas (por ejemplo, racionalización de fondos fiduciarios ineficientes), en línea con el recomendaciones de la Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA)”.

En ese sentido, los técnicos de FMI señalan que “los fuertes esfuerzos fiscales y de financiamiento interno han reducido sustancialmente la deuda interna y el riesgo de default”.

Advierten por desequilibrios

El organismo advirtió que “persisten grandes desequilibrios entre los recursos propios y el gasto en todos los niveles de gobierno”.

En ese sentido, criticó el esquema de reparto de fondos con las provincias a través de la coparticipación y por medio de transferencias discrecionales.

“Estos desequilibrios intergubernamentales tendieron a debilitar la disciplina y la eficiencia fiscal en general”, planteó el FMI.

Los técnicos del FMI señalan que “el Gobierno recurrió cada vez más a impuestos distorsivos que no son coparticipados y a transferencias discrecionales para obtener patrocinio político y apoyo de los gobernadores”.

También consideró que “todavía es necesario que las provincias mantengan sus planes de austeridad fiscal y que se deberá evitar desigualdades excesivas en el ajuste entre provincias”.