El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.515,66 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 13 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Créditos en dólares: cómo será el esquema que habilita a bancos a ampliar préstamos a las empresas
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El dólar blue anotó su tercera suba de la semana y volvió a acercarse a los $1.550
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 13 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 13 de agosto
El dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 13 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.582,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 13 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.524,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 13 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 13 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.580,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 13 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.279, según Binance.
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