El Gobierno habilitó créditos en dólares para todas las empresas: los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos + Agregar ámbito en









El ministro de Economía sostuvo que hay que generar incentivos para que los dólares de los argentinos permanezcan en el sistema financiero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves una nueva flexibilización para los créditos en dólares a empresas. A partir de ahora, todo el universo de compañías podrá acceder a financiamiento en moneda dura, aunque seguirán existiendo algunas regulaciones macroprudenciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La más importante de ellas es que los bancos solo podrán prestar el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Asimismo, las firmas también van a tener requisitos de encajes, entre otras obligaciones.

En una conferencia de prensa, Caputo explicó que la medida apunta a que haya un mayor nivel de crédito, principalmente en la industria de la construcción, automotriz y muchas otras. "Los ahorros ya están; si los dólares salen del colchón y van a un banco, pero no hay capacidad prestable, cualquier persona va a tener menos incentivos a sacar los dólares del colchón", profundizó.

El funcionario remarcó que los préstamos en dólares son los que más vienen creciendo, de u$s3.700 millones a u$s24.700 millones, que los depósitos en esa moneda están en un récord.

Que haya una tasa más competitiva en dólares puede generar una baja en la tasa en pesos. Y va a generar mayor empleo y ayudar a reactivar la economía.

Se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el MLC. Va a generar mayor oferta de dólares en el MLC. Es una medida que creemos que va a ser bien recibida por las industrias, por el sistema financiero. La tasa es mercado. Es una medida que rige para depósitos y no es excluyente de las medidas que ya rigen para los créditos en dólares otorgados a partir del financiamiento de los bancos en el mercado de capitales.