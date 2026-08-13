El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves una nueva flexibilización para los créditos en dólares a empresas. A partir de ahora, todo el universo de compañías podrá acceder a financiamiento en moneda dura, aunque seguirán existiendo algunas regulaciones macroprudenciales.
El Gobierno habilitó créditos en dólares para todas las empresas: los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos
El ministro de Economía sostuvo que hay que generar incentivos para que los dólares de los argentinos permanezcan en el sistema financiero.
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La más importante de ellas es que los bancos solo podrán prestar el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Asimismo, las firmas también van a tener requisitos de encajes, entre otras obligaciones.
En una conferencia de prensa, Caputo explicó que la medida apunta a que haya un mayor nivel de crédito, principalmente en la industria de la construcción, automotriz y muchas otras. "Los ahorros ya están; si los dólares salen del colchón y van a un banco, pero no hay capacidad prestable, cualquier persona va a tener menos incentivos a sacar los dólares del colchón", profundizó.
El funcionario remarcó que los préstamos en dólares son los que más vienen creciendo, de u$s3.700 millones a u$s24.700 millones, que los depósitos en esa moneda están en un récord.
Que haya una tasa más competitiva en dólares puede generar una baja en la tasa en pesos. Y va a generar mayor empleo y ayudar a reactivar la economía.
Se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el MLC. Va a generar mayor oferta de dólares en el MLC.
Es una medida que creemos que va a ser bien recibida por las industrias, por el sistema financiero.
La tasa es mercado. Es una medida que rige para depósitos y no es excluyente de las medidas que ya rigen para los créditos en dólares otorgados a partir del financiamiento de los bancos en el mercado de capitales.
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