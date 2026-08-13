Los autos que menos pierden valor en Argentina: cuáles conviene comprar para cuidar el precio de reventa

El respaldo de la marca y la confiabilidad mecánica son algunas de las claves para reducir la depreciación. Expertos recomiendan qué mirar antes de comprar.

Un posible comprador analiza la compra de un vehículo junto a una vendedora en una agencia. La elección del modelo también debe contemplar su mantenimiento, consumo y valor de reventa

Comprar un auto no implica solo mirar el precio de lista, el equipamiento o el consumo. Para quienes piensan conservarlo durante varios años y luego venderlo, la depreciación puede convertirse en uno de los costos más importantes de la operación. La diferencia entre un modelo que mantiene una buena cotización y otro que pierde valor con rapidez puede representar una suma considerable al momento de cambiar de vehículo.

En el mercado automotor argentino , la trayectoria de la marca, la confiabilidad mecánica, la disponibilidad de repuestos y la aceptación que tenga un determinado modelo entre los compradores de usados aparecen como factores decisivos. A esto se suma el tipo de vehículo, el kilometraje, el estado general y la facilidad para conseguir servicio de posventa.

Alejandro Lamas , secretario de la Comisión Directiva de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), sostuvo que los modelos de gama media o media baja, con motores de 1.6 o 2 litros y trayectoria comprobada, suelen defender mejor su precio. Explicó: “En general, el vehículo que menos se desvaloriza en Argentina es el de motorizaciones 1.6 o 2 litros, de gama media o incluso baja, con trayectoria de marca, respaldo y confiabilidad”.

En el extremo opuesto aparecen los vehículos de alta gama, que suelen sufrir una depreciación mayor. El precio de entrada elevado, los costos de mantenimiento y la menor cantidad de compradores potenciales en el mercado de usados pueden acelerar la pérdida de valor.

José Luis Denari , diseñador de transportes y director de Brum, plataforma de asesoramiento y venta de 0km, coincidió en que la reputación de la marca tiene un peso determinante. Para el especialista, Toyota y Volkswagen se encuentran entre las marcas que mejor defienden su valor con el paso de los años.

La garantía también puede funcionar como una señal para el comprador de un usado. “Si la propia marca confía y ofrece una garantía sobre sus productos por 10 años, evidentemente es que los productos son confiables”, planteó Denari al referirse a la estrategia de Toyota.

La lógica se repite en modelos que acumularon varios años de presencia en el mercado. Toyota Corolla, Honda Civic, Volkswagen Vento, Toyota RAV4 y Honda CR-V aparecen como ejemplos de vehículos con una historia consolidada entre los consumidores.

Lamas también puso el foco en Toyota, Honda, Volkswagen y Ford, aunque aclaró que no alcanza con elegir una marca reconocida. El comportamiento particular del modelo, la cantidad de unidades existentes en circulación y la experiencia acumulada por los usuarios también determinan su cotización futura.

El Toyota Corolla es uno de los modelos que mejor conserva su valor de reventa en el mercado argentino, gracias a su trayectoria, confiabilidad y respaldo de marca

“Qué modelo es, qué versión es, qué marca es y qué historia tiene en el mercado son factores centrales”, sostuvo Lamas.

Para quien compre con la intención de vender dentro de tres o cinco años, esta información puede ser más importante que algunas diferencias de equipamiento entre versiones. Un vehículo con mayor demanda en el mercado de usados tendrá, en general, una salida más sencilla y una menor necesidad de resignar precio para concretar la operación.

También importa el respaldo posterior a la compra. La disponibilidad de repuestos, la cantidad de talleres que conocen el modelo y el costo de las reparaciones forman parte de la ecuación que analiza el segundo propietario.

Denari advirtió que este aspecto adquiere todavía más relevancia con el ingreso de nuevas marcas al mercado argentino. Según su análisis, existen numerosos fabricantes chinos, pero no todos cuentan con el mismo nivel de desarrollo de posventa, disponibilidad de piezas y orientación hacia el cliente.

Para el comprador de un usado, una falla costosa o la dificultad para conseguir un repuesto puede modificar por completo la percepción sobre determinado vehículo. Por eso, un modelo con una mecánica conocida y una red de servicio consolidada puede conservar mejor su atractivo frente a otro con prestaciones similares pero menor respaldo.

Pickups y modelos que mejor resisten el paso del tiempo

Entre los distintos segmentos, las pickups ocupan un lugar particular. Su carácter utilitario, la demanda constante y la percepción de durabilidad permiten que mantengan una buena cotización incluso con un kilometraje elevado.

Denari ubicó a las pickups medianas, en especial la Toyota Hilux, entre los vehículos que mejor envejecen. El motivo está relacionado con el uso para el que fueron concebidas: trabajo, carga y largas distancias.

El Volkswagen Vento se mantiene entre los modelos con buena aceptación en el mercado de usados, donde la trayectoria, la confiabilidad y la demanda influyen en su valor de reventa

Una pickup con muchos kilómetros no genera necesariamente el mismo rechazo que un automóvil familiar con un kilometraje equivalente. El comprador entiende que ese tipo de vehículo puede acumular una elevada cantidad de kilómetros sin que eso implique, por sí solo, el final de su vida útil.

“Uno puede vender perfectamente una Toyota Hilux con 180.000 kilómetros en una semana porque se entiende que una pickup está hecha para hacer 300.000, 400.000 o 500.000 kilómetros”, explicó Denari.

Lamas coincidió en que no existe una carrocería que garantice por sí misma una mejor conservación del valor. Una SUV puede perder más que un sedán de una marca con fuerte demanda, mientras que una pickup de una marca con poca presencia puede tener un comportamiento diferente al de una Hilux o un modelo de referencia.

La tendencia, de todos modos, favorece a las pickups en Argentina. El país desarrolló una industria fuerte alrededor de este segmento y las terminales mantienen una amplia oferta. Las SUV también conservan una posición importante, mientras que los sedanes muestran señales de recuperación entre consumidores que valoran el comportamiento dinámico y la conducción.

Híbridos, eléctricos y el costo de tener un auto

La depreciación no debe analizarse de manera aislada. El costo total de propiedad también incluye combustible, patente, seguro, mantenimiento, neumáticos y reparaciones.

Lamas señaló que la elección depende del uso que cada persona dará al vehículo. Una compra racional requiere calcular cuánto se utilizará, mientras que una compra por pasión puede responder a criterios completamente diferentes.

Un comprador analiza distintas opciones antes de elegir un vehículo. El modelo, los costos de uso y el valor de reventa son factores clave para tomar la decisión Imagen de Inteligencia Artificial

En el caso de los vehículos electrificados, algunas ciudades ofrecen beneficios impositivos y el menor consumo puede modificar de manera sustancial el costo mensual. Denari sostuvo que un vehículo híbrido puede resultar especialmente conveniente para quienes recorren muchos kilómetros por año.

“Los valores de consumo en un vehículo híbrido con respecto a uno térmico, cuando uno hace grandes distancias mensuales, es prácticamente de la mitad”, explicó.

Para una persona que utiliza el auto de manera intensiva durante cinco años, Denari estimó que el ahorro acumulado de un híbrido o un híbrido enchufable puede alcanzar aproximadamente un tercio o incluso más frente a un vehículo convencional, según el uso y los costos asociados.

El análisis cambia en el caso de los eléctricos puros. El menor costo de mantenimiento y el ahorro energético pueden ser muy importantes para quienes circulan casi exclusivamente dentro de una ciudad. Sin embargo, el comportamiento de su valor de reventa introduce una variable adicional.

La batería representa uno de los principales puntos de atención. Aunque las marcas ofrecen garantías extensas sobre los sistemas eléctricos, la capacidad de almacenamiento disminuye con el uso y el paso del tiempo. Esa característica puede incidir en la cotización de un vehículo usado.

Denari comparó la situación con la de un teléfono celular: así como en los equipos usados importa conocer la capacidad que conserva la batería, en los eléctricos el comprador también podría prestar cada vez más atención al estado de ese componente.

Por ese motivo, para quien prioriza la conservación del capital y planea vender el vehículo dentro de cinco años, el especialista considera que los híbridos presentan hoy una ecuación más equilibrada que los eléctricos puros.

Qué mirar antes de comprar para perder menos dinero

Antes de comprar, conviene definir cuánto tiempo se piensa conservar el vehículo. Si la idea es venderlo en tres o cinco años, la demanda que tendrá ese modelo en el mercado de usados debe pesar desde el inicio.

El kilometraje también importa. Según Lamas, un auto de uso intensivo puede recorrer unos 30.000 kilómetros por año, mientras que uno de menor uso ronda los 10.000. Esa diferencia impacta en el desgaste, el mantenimiento y la depreciación.

Los vehículos híbridos y eléctricos ganan presencia en el mercado argentino, con menor consumo y costos de mantenimiento como algunos de sus principales atractivos Pexels

El historial de servicios, la disponibilidad de repuestos, el costo de mantenimiento y la red de posventa son otros puntos clave. También conviene prestar atención a la versión elegida, ya que algunas tienen mayor demanda en el mercado de usados.

La garantía y el respaldo de la marca completan la ecuación. Una cobertura extensa y una buena red de atención pueden generar mayor confianza en el segundo propietario y facilitar la reventa.

En definitiva, Lamas y Denari coinciden en que no existe un vehículo que no pierda valor. La clave está en elegir un modelo probado, con buena reputación, mecánica confiable, repuestos disponibles y demanda sostenida.

Para quienes buscan cuidar el capital, las marcas japonesas, las pickups medianas y algunos modelos tradicionales aparecen entre las alternativas más resistentes a la depreciación. Los híbridos, en tanto, pueden ofrecer una buena ecuación para quienes priorizan el ahorro de combustible durante varios años.

Denari concluyó que, para quien prioriza la conservación del valor, “la compra más inteligente sea Toyota o cualquier otra marca japonesa”.