Dólar: advierten que el "techo" en $1.500 altera la performance de los bonos soberanos

Mala performance para los bonos en dólares locales. Depositphotos

El desempeño de los bonos en dólares se viene deteriorando progresivamente y los analistas de la city advierten que, detrás de las causas, podría encontrarse la decisión oficial de pretender mantener el tipo de cambio oficial mayorista por debajo de los $1.500 a través de diferentes intervenciones. Esta situación desacopló a la deuda soberana de sus pares emergentes.

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En las últimas semanas el tandem Ministerio de Economía (MECON)-Banco Central (BCRA) se volcó a la difícil tarea de mantener al tipo de cambio por debajo de ese nivel clave, y sostener las tasas cortas cerca del piso de 20% TNA que fija el la autoridad monetaria. Conseguir esta meta se logró pero con al menos tres consecuencias, según opinaron desde la consultora 1816: primero produjo una desaceleración en el ritmo de las compras del BCRA en el Mercado Libre de Cambios (MLC), después la curva en pesos se vio afectada y, en tercer lugar, perjudicó a los bonos en dólares.

Los bonos en dólares, desacoplados de la deuda de emergentes "La decisión de marcar los 1.500 como techo de corto plazo para el tipo de cambio también afectó la dinámica de la deuda en dólares, que tuvo un mal desempeño en comparación con sus pares emergentes en las últimas jornadas", explicó 1816. Es que al desempeño relativo de los bonos soberanos en dólares, también se le sumó el de las acciones, con el S&P Merval alcanzando esta semana mínimos en dólares desde mediados de mayo.

Esta situación también fue retomada por Criteria que en uno de sus últimos informes remarcó que, en el mercado internacional, la divergencia respecto de los activos emergentes fue marcada. "Los Globales argentinos cayeron 30 bp promedio en Nueva York durante la semana pasada, mientras el riesgo país volvió a superar los 450 puntos básicos. El Merval, por su parte, perdió más 6% en dólares y alcanzó mínimos desde fines de mayo", describieron.

Para estos expertos lo que sucede detrás es que "el deterioro relativo se profundizó mientras el mercado comenzó a incorporar mayor incertidumbre respecto de la combinación de dólar, tasas y liquidez doméstica". Sin embargo, las voces del mercado sostienen que más allá de estas causas hay otras, vinculadas con el ruido político pese a que falte un año para las elecciones presidenciales y, por otro lado, aún pesan factores externos.

En lo que se refiere al primer punto, cabe mencionar que, tanto el ICG que Poliarquía elabora para la UTDT como la encuesta de Atlas Intel que publica Bloomberg sugieren que la aprobación de Milei volvió a mínimos (o a casi mínimos) de su gestión. A su vez, "los últimos datos económicos tampoco ayudan a mejorar las expectativas de los inversores con respecto a la actividad y a las perspectivas políticas de mediano plazo. No porque las cifras agregadas sean preocupantes, sino más bien porque siguen consolidando la idea de una economía muy heterogénea", agregaron desde 1816. Consultado por Ámbito, el analista Leonardo Svirsky, opinó que el conflicto bélico en el estrecho de Ormuz generó que el mercado este muy volátil y que el impacto llegó tanto a los bonos como a las acciones. "Acá en Argentina, sí puede afectar un poco el tema del dólar pero lo veo como un factor mínimo. Lo que influye es que estamos entrando en un año de elecciones, y ya hay ruido político", amplió. A su vez, reconoció que el mercado está muy chato, con pocos negocios y eso se siente tanto en bonos en pesos como en dólares. En cuanto a lo que podría venir, Criteria adelantó: "El escenario de las próximas semanas estará definido por la capacidad del Gobierno para mantener el spot en un entorno cercano a los $1.500 sin generar una presión excesiva sobre las tasas en pesos. La inflación de julio será una primera referencia para determinar si la desaceleración de precios continúa a un ritmo consistente con las expectativas, mientras que la licitación del Tesoro y la evolución de las tasas overnight permitirán evaluar cuánto margen conserva el equipo económico para administrar simultáneamente la liquidez y el tipo de cambio. Por ahora, la estabilidad cambiaria se mantiene, pero el costo marginal de sostenerla parece estar aumentando".

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