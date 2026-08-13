Quiénes son los tres candidatos para reemplazar a Gustavo Quinteros como DT en Independiente

Tras la forzada salida de Quinteros, la dirigencia del club de Avellaneda ya busca un reemplazante para el cargo de entrenador. Estos son los primeros candidatos.

Independiente comenzó este jueves la búsqueda del reemplazante de Gustavo Quinteros , despedido después de la goleada 4-0 ante Atlético Tucumán y la eliminación de la Copa Argentina .

La dirigencia ya analiza tres alternativas para asumir el primer equipo: Omar De Felippe, Rubén Darío Insua y Ricardo Gareca , mientras Hugo Tocalli quedó momentáneamente a cargo del plantel.

El nombre que mayor consenso reúne actualmente dentro de la Comisión Directiva es el de De Felippe , un entrenador que conoce profundamente el club y que mantiene una valoración positiva desde distintos sectores de la conducción.

De Felippe protagonizó uno de los momentos más delicados de la historia reciente de Independiente cuando asumió durante su paso por la Primera Nacional y terminó conduciendo al equipo al regreso a la máxima categoría en 2014.

Actualmente, se encuentra sin club después de finalizar su último ciclo en Central Córdoba de Santiago del Estero y aparece como la alternativa con mayor fuerza en las primeras horas posteriores a la salida de Quinteros.

Sin embargo, no existe unanimidad puertas adentro: otro sector de la dirigencia pretende avanzar con Rubén Darío Insua, quien quedó libre recientemente después de finalizar su etapa como entrenador de Barracas Central.

El “Gallego” también mantiene un vínculo con Independiente por su pasado como futbolista, ya que integró el plantel que conquistó el campeonato argentino de la temporada 1988/89, y su perfil comenzó a ser considerado por algunos dirigentes para intentar ordenar rápidamente al equipo.

A esos dos nombres se incorporó durante las últimas horas una alternativa de mayor impacto: Ricardo Gareca. El “Tigre” se encuentra disponible y posee una extensa trayectoria tanto en clubes como en selecciones, aunque por el momento su apellido aparece en una instancia más preliminar que los de De Felippe e Insúa.

Todavía no existe una definición ni un acuerdo cerrado con ninguno de los tres entrenadores, pero la intención de la dirigencia es acelerar las conversaciones para reducir al máximo el período de interinato.

Mientras tanto, Hugo Tocalli quedó al frente del plantel de manera provisoria y será quien conduzca los trabajos hasta que Independiente resuelva quién será el sucesor definitivo de Quinteros.