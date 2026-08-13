Un nuevo mecanismo podría potenciar la inmunoterapia contra el cáncer de hígado

Se trata de un bloqueo a la proteína SMYD2, que mejora la respuesta a la inmunoterapia en modelos experimentales de hepatocarcinoma. La misma se encuentra aumentada en distintos tipos de cáncer.

El trabajo demostró que el bloqueo de la proteína SMYD2 reduce el crecimiento tumoral.

Investigadores del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT, Univ. Austral-CONICET) identificaron un mecanismo biológico que podría superar limitaciones de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de hígado . El hepatocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado y constituye una de las principales causas de muerte por esta enfermedad a nivel mundial.

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El trabajo, publicado en la revista científica Molecular Therapy Oncology , demostró que el bloqueo de la proteína SMYD2 reduce el crecimiento tumoral y potencia la respuesta a la inmunoterapia en modelos experimentales de hepatocarcinoma .

Si bien en los últimos años la inmunoterapia revolucionó el tratamiento de numerosos tumores, su eficacia en el hepatocarcinoma sigue siendo limitada : menos de un tercio de los pacientes obtiene respuestas objetivas.

El estudio analizó el papel de SMYD2 , una proteína que se encuentra aumentada en distintos tipos de cáncer y que participa en la regulación de procesos asociados al crecimiento tumoral.

A partir del análisis de muestras de pacientes, experimentos en cultivos celulares y animales, los investigadores comprobaron que SMYD2 está particularmente activa en las regiones tumorales y asociada a mecanismos que favorecen la progresión de la enfermedad, como la supresión de la respuesta inmunológica.

Los investigadores comprobaron que SMYD2 está particularmente activa en las regiones tumorales. Freepik

Cuando los científicos bloquearon farmacológicamente esta proteína, notaron una reducción significativa del tamaño de los tumores y cambios en el microambiente tumoral que favorecieron una respuesta inmune más activa.

Además, detectaron una disminución de señales biológicas vinculadas con la resistencia a la inmunoterapia. Uno de los hallazgos más relevantes fue que la inhibición de SMYD2 mejoró la eficacia de los tratamientos anti-PD-1, uno de los principales tipos de inmunoterapia utilizados actualmente.

En los modelos experimentales evaluados, la combinación de ambas estrategias produjo una respuesta antitumoral superior a la obtenida con cada tratamiento por separado.

El trabajo fue liderado por los investigadores Guillermo Mazzolini y Juan Miguel Bayo Fina, del IIMT, junto a un equipo integrado por científicos de la Argentina, España y Alemania.

Según los autores, los resultados sugieren que SMYD2 podría convertirse en un nuevo blanco terapéutico para aumentar la efectividad de la inmunoterapia, especialmente en aquellos tumores resistentes a los tratamientos. Aunque los hallazgos son preclínicos y aún deberán ser validados en estudios clínicos, abren una nueva línea de investigación para el desarrollo de terapias más eficaces contra uno de los cánceres de peor pronóstico.

Un nuevo tratamiento podría traer esperanzas para los pacientes con cáncer de páncreas

Un novedoso tratamiento experimental mostró resultados alentadores para los pacientes que sufren cáncer de páncreas metastásico, uno de los tumores más difíciles de tratar. Se trata de un medicamento que se administra una vez al día.

Los resultados del estudio RASolute 302, presentados en la American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026, evaluaron daraxonrasib, un medicamento oral administrado una vez al día y diseñado para atacar alteraciones vinculadas a la proteína RAS, una de las principales responsables del crecimiento de este tipo de tumores.

Según los datos presentados, el tratamiento fue estudiado en alrededor de 500 pacientes con enfermedad avanzada que ya habían recibido tratamientos previos.