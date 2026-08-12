Havanna perdió $747 millones en el segundo trimestre y sus ventas cayeron 9,7%

Entre abril y junio, la venta de Alfajores, Galletitas y Havannets cayó 3,1% en volumen y 4,9% en facturación real. La compañía atribuyó parte del retroceso a la estacionalidad de las exportaciones y al corrimiento de Pascuas.

Entre abril y junio, la compañía registró ventas por $32.288 millones, contra $35.743 millones en el mismo período de 2025

Havanna tuvo un segundo trimestre negativo , con una caída en las ventas, un fuerte retroceso del resultado operativo y una pérdida neta de $747 millones. La compañía explicó que la comparación está afectada por la distinta fecha de la campaña de Pascuas y por la estacionalidad de los pedidos de exportación, pero el período abril-junio dejó números más débiles que un año atrás.

Entre abril y junio, la compañía registró ventas por $32.288 millones , contra $35.743 millones en el mismo período de 2025. La caída fue de 9,7% , con los valores expresados a moneda de junio de 2026.

La baja también se reflejó en el principal rubro del negocio. La venta de Alfajores, Galletitas y Havannets pasó de $22.781 millones a $21.673 millones, mientras que el volumen comercializado bajó de 974.454 kilos a 944.635 kilos , una caída de 3,1%.

Havanna atribuyó parte de esta evolución a la estacionalidad de los pedidos destinados al mercado externo. Según explicó en su reseña informativa, la compañía prevé que "una parte significativa de dichas exportaciones se concrete durante el tercer y cuarto trimestre del ejercicio".

En el caso del rubro Otros , que incluye las ventas de productos de Pascuas, la empresa también aclaró que la comparación trimestral está distorsionada. En 2026 la campaña se desarrolló durante el primer trimestre, mientras que en 2025 tuvo lugar durante el segundo. Por eso, la compañía señaló que la distinta distribución temporal de esas ventas afecta la comparación entre ambos períodos.

La facturación cayó y el resultado operativo se desplomó

Más allá de las explicaciones vinculadas con la estacionalidad, el trimestre mostró un deterioro en los principales indicadores del negocio.

La ganancia bruta cayó 11,8%, desde $17.224 millones hasta $15.194 millones. El resultado operativo tuvo una baja mucho más pronunciada: pasó de $3.490 millones en el segundo trimestre de 2025 a $1.553 millones, una caída de 55,5%.

A esto se sumaron resultados financieros y por posición monetaria neta negativos por $2.113 millones. Como consecuencia, Havanna terminó el trimestre con una pérdida neta de $747 millones, frente a una ganancia de $1.044 millones un año atrás.

La propia compañía también destacó un factor favorable para sus costos. Según la reseña, "la situación del commoditie cacao evidenció una marcada mejora durante el período", lo que permitió "estabilizar su margen operativo" y mitigar parcialmente las presiones sobre los costos.

Sin embargo, esa mejora no evitó el deterioro de los resultados frente al mismo período del año anterior.

Havanna también explicó que mantuvo una estrategia comercial orientada a sostener el consumo. En ese sentido, señaló que continuó "evitando trasladar íntegramente el impacto de la inflación a los precios de venta, con el objetivo de preservar la accesibilidad de sus productos y fortalecer el posicionamiento de la marca".

La decisión ayuda a entender una de las particularidades que aparecen al mirar el semestre completo: el volumen y la facturación no evolucionaron en la misma dirección.

En el semestre vendió más kilos, pero facturó menos

El acumulado de los primeros seis meses muestra una foto algo diferente a la del segundo trimestre. Havanna comercializó 2,528 millones de kilos de Alfajores, Galletitas y Havannets, contra 2,40 millones de kilos en igual período de 2025. Esto representa un crecimiento de 5,2% en volumen. Pero ese aumento no se tradujo en una mayor facturación real. Los ingresos totales de la compañía alcanzaron $87.198 millones, contra $90.243 millones un año atrás, una caída de 3,4% a moneda de junio de 2026.

En la principal categoría, las ventas fueron de $62.640 millones, frente a $63.851 millones en 2025, un retroceso de 1,9%. Cafetería e Insumos bajó 6,2%, hasta $15.814 millones, mientras que Otros cayó 8,4%, a $8.743 millones.

El resultado acompañó esa menor facturación. La ganancia operativa bajó 16,4%, de $17.141 millones a $14.324 millones, mientras que el resultado neto pasó de $9.314 millones a $7.841 millones, una caída de 15,8%.

Así, el balance deja una diferencia clara entre las dos partes del año: el segundo trimestre mostró una caída tanto en volumen como en facturación de los principales productos y terminó con pérdidas, mientras que en el acumulado semestral el volumen vendido aumentó, aunque la facturación real y las ganancias retrocedieron.