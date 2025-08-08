El dólar oficial cerró a $1.294,77 para la compra y a $1.337,04 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cerró a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 8 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
El dólar blue se vendió a $1.325, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Las reservas brutas internacionales subieron u$s373 millones a u$s42.114 millones tras un ingreso de u$s40 millones del Banco Mundial. En la semana, los activos se elevaron u$s1.084 millones tras el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 8 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.
Cómo cotiza el dólar futuro hoy, viernes 8 de agosto
Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.
A cuánto opera el dólar blue hoy, viernes 8 de agosto
El dólar blue cerró a $1.325 y la brecha con el oficial es negativa.
Valor del MEP hoy, viernes 8 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.332,23 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 8 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.336,11 y la brecha se posiciona en 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,93, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.
