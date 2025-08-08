Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 8 de agosto







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA subieron con fuerza.

El dólar oficial cerró a $1.294,77 para la compra y a $1.337,04 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cerró a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.325, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s373 millones a u$s42.114 millones tras un ingreso de u$s40 millones del Banco Mundial. En la semana, los activos se elevaron u$s1.084 millones tras el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 8 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, viernes 8 de agosto Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

A cuánto opera el dólar blue hoy, viernes 8 de agosto El dólar blue cerró a $1.325 y la brecha con el oficial es negativa. Valor del MEP hoy, viernes 8 de agosto El dólar MEP cotiza a $1.332,23 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%. Valor del dólar CCL hoy, viernes 8 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.336,11 y la brecha se posiciona en 0,8%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,93, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.