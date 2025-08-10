Apple presentará el iPhone 17 y comienzan a bajar los precios de modelos anteriores







El nuevo modelo se lanzaría el 9 de septiembre. Mientras crece la expectativa, en España ya se consiguen iPhones hasta a mitad de precio.

Apple presenta el iPhone 17.

La llegada del iPhone 17 ya tiene fecha tentativa y el mercado se empieza a mover. En España, la inminente presentación del nuevo modelo de Apple provocó una baja notable en los precios de los teléfonos anteriores, que en algunos casos se venden hasta a la mitad de su valor original.

Como ya es costumbre, la compañía californiana prepara su gran evento de septiembre para mostrar su más reciente innovación. El lanzamiento del iPhone 17 estaría programado para el martes 9 de septiembre, con reservas a partir del viernes 19 y llegada a tiendas físicas ese mismo día. Aunque aún no hubo un anuncio oficial, las filtraciones y antecedentes refuerzan la expectativa.

Bajan los precios de los modelos anteriores de iPhone En paralelo, los modelos previos comienzan a depreciarse. El portal español Compradicción reportó que el iPhone 14 Plus se consigue por menos de 400 euros y que el iPhone 13 mini ya está por debajo de los 300 euros.

Incluso celulares más recientes como el iPhone 15 Plus con 128 GB de almacenamiento bajaron a 558 euros, mientras que el iPhone 16 parte de los 697 euros.

A pesar de la baja, estos dispositivos mantienen su atractivo: Apple confirmó que seguirán recibiendo actualizaciones de software, al menos, hasta 2029. Esto les otorga más de cuatro años de vida útil y los convierte en una opción interesante para quienes buscan renovar su celular sin pagar el precio del nuevo modelo.

