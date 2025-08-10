Pese a los anuncios del Gobierno, el campo insiste en la eliminación total de las retenciones

El reclamo surge luego de la eliminación de los impuestos a la exportación en minería. Semanas atrás, Milei había dispuesto la baja de retenciones para el agro, aunque hay tasas que aún superan el 30%.

Luego de que el Gobierno anunciara esta semana la eliminación de retenciones a productos del sector minero , referentes del agro, tanto desde la producción como desde el empresariado, reclamaron que se tome la misma medida para el campo, con una quita total de impuestos.

Semanas atrás en la inauguración de la Exposición La Rural , el presidente Javier Milei celebró la baja permanente de retenciones , aunque no se eliminaron los impuestos. Por ejemplo, la soja mantiene una tasa de entre el 33% y el 26%.

De esta manera, y a partir de la medida adoptada para la minería, actores del mercado agrícola volvieron a la carga por la eliminación de los derechos de exportación para los productos del sector, al percibir un trato desigual.

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que el campo es el sector “ más castigado de la Argentina ” y que “las retenciones a las exportaciones agropecuarias son un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino ”.

Al respecto, puntualizó que “quien realiza ese robo es el Estado nacional ”, indicando que “desde 2003 sacó 175.000 millones de dólares ; esto es lo que le quitó a la producción agroalimentaria” y detalló que “Córdoba aportó 35.000 millones.”

En su participación durante la 33ª edición del Congreso Aapresid, el dirigente político cordobés enfatizó que las retenciones hay que eliminarlas, asegurando que “es posible hacerlo en dos años y duplicaríamos la cantidad que podemos exportar del complejo agroalimentario”.

En este marco, cuestionó la postura de la administración de Javier Milei señalando que “hoy, hay un gobierno que privilegia los servicios financieros por sobre lo productivo y esto dificulta el desarrollo.”

El empresario fundador de Los Grobo, Gustavo Grovocopatel, se pronunció en el mismo sentido y, en diálogo con El Campo Podcast, apuntó que “las retenciones son una cosa nefasta, un desastre, un impuesto malo” y aseguró que la baja anunciada no es una “reducción significativa”.

Además, consideró que “la baja o eliminación de las retenciones tiene que ser complementada con medidas de estímulo para procesar materias primas, dar más diversificación a la matriz productiva, incentivar el uso de tecnologías de las actex, cosas más sofisticadas que si no se hace podemos quedarnos a mitad de camino”.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) José Luis Volando, expresó al portal Bichos de Campo que la baja de retenciones apenas es un alivio parcial graficando que antes “tenía 40° de fiebre y ahora tiene 39°” y precisó que “estás algo mejor porque bajó la temperatura, pero seguimos enfermos”, es decir que “no tenemos rentabilidad”.

Con la rebaja aplicada en el final de julio, las retenciones a las exportaciones bajaron para la carne aviar y vacuna del 6,75% al 5%; para el maíz del 12% a 9,5%, para el sorgo de 12% a 9,5%, al girasol del 7,5% al 5,5%, a la soja del 33% al 26%, y a los subproductos de soja del 31% al 24,5%.

A su vez, este jueves, el Gobierno decretó la eliminación de retenciones para las exportaciones de 200 productos mineros, entre ellos oro, cobre y cales.