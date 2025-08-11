SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de agosto 2025 - 00:00

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este lunes 11 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta voló a $2.070,91.

El euro hoy -sin impuestos- abre la semana a $1.500,06 para la compra y a $1.583,50 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.604,75 para la compra y a $1.635,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.061,49.

Informate más

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 11 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, lunes 11 de agosto

Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

A cuánto opera el dólar blue hoy, lunes 11 de agosto

El dólar blue cerró a $1.325 y la brecha con el oficial es negativa.

Valor del MEP hoy, lunes 11 de agosto

El dólar MEP cotizó a $1.331,07 y el spread con el oficial se ubicó en 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 11 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.334,71 y la brecha se posicionó en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 11 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 11 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.334,90, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 11 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.

