Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489 , $1,50 por debajo respecto del martes.

El dólar blue se vende a $1.550 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,4% .

El dólar MEP cotiza a $1.598,82 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,7% .

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.611,17 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.583,05, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.