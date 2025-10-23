El dólar oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 23 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 23 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489, $1,50 por debajo respecto del martes.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 23 de octubre
El dólar blue se vende a $1.550 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,4%.
Valor del MEP hoy, jueves 23 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.598,82 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,7%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 23 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,17 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.583,05, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.
