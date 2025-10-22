Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de octubre

El dólar blue se recalentó en la previa de las elecciones y superó su récord nominal el martes. Cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 3,7% .

En tanto, el dólar oficial quedó a tiro de los $1.500 y a centavos del techo de la banda, por lo que el BCRA tuvo que intervenir para contener la presión. La bolsa porteña, por su parte, volvió a caer en dólares ante la escalada del CCL, mientras que en Wall Street los ADRs se dieron vuelta y caen ante la tensión cambiaria preelectoral. Los bonos en dólares, en tanto, bajaron fuerte pese a la reestructuración financiera en manos del J.P. Morgan Chase para una operación de recompra de bonos soberanos en el mercado secundario con préstamos de organismos multilaterales.