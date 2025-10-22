Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de octubre

El dólar blue se recalentó en la previa de las elecciones y superó su récord nominal el martes. Cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 3,7%.
En tanto, el dólar oficial quedó a tiro de los $1.500 y a centavos del techo de la banda, por lo que el BCRA tuvo que intervenir para contener la presión. La bolsa porteña, por su parte, volvió a caer en dólares ante la escalada del CCL, mientras que en Wall Street los ADRs se dieron vuelta y caen ante la tensión cambiaria preelectoral. Los bonos en dólares, en tanto, bajaron fuerte pese a la reestructuración financiera en manos del J.P. Morgan Chase para una operación de recompra de bonos soberanos en el mercado secundario con préstamos de organismos multilaterales.
El miércoles, se espera otra jornada caliente en las últimas tres ruedas antes de las elecciones generales y una posible nueva intervención del BCRA.
