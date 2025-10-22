Los bonos cayeron hasta 2,6%, pero los ADRs rebotaron a falta de dos ruedas para las elecciones Por Juan Carlos Cáceres







En medio de la visita del CEO del J.P. Morgan a la Argentina, los títulos operaron en negativo a días de los comicios.

En el mercado volvió a reinar la incertidumbre de cara al 26-O. Vecteezy

Los bonos en dólares profundizaron sus bajas, pero los ADRs revirtieron pérdidas este miércoles a falta de dos ruedas para las elecciones legislativas del domingo 26, esta vez sin ningún nuevo guiño al mercado por parte del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent.

En ese contexto, los bonos soberanos cayeron en su totalidad cedieron hasta 2,6% en Wall Street de la mano del Bonar 2029. Así el riesgo país, vuelve a operar sobre los 1.000 puntos básicos (pb), luego de que el último dato de EMBI, elaborado por J.P. Morgan mostrara un valor de 1.075 puntos básicos el pasado martes 21.

A nivel local, los títulos soberanos en dólares también cerraron con bajas generalizadas, en un contexto donde el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepó 0,3% a $1612,06. Desde Max Capital destacaron que esta presión sobre los tipos de cambio "parece originarse en la cobertura de posiciones por parte de los argentinos" previo a los comicios, y no tanto por una cuestión especulativa.

Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei tuvo un nuevo sacudón interno luego de que el canciller Gerardo Werthein presentara la renuncia a su cargo en medio de las tensiones por cambios en el Gabinete, que serían anunciados el lunes 27 tras conocerse los resultados de las urnas.

Al respecto, el economista Christian Buteler señaló a Ámbito que los precios de los activos locales son una muestra de la incertidumbre que prima en el mercado, pese a que el Gobierno realizara una serie de anuncios, tales como el swap con EEUU y la recompra de bonos, que en teoría iban a ser bien recibidos por los operadores.

En referencia a la renuncia de Werthein, entiende que este tipo de noticias "no ayudan" al actual panorama financiero, pero que no es uno de los principales factores para la debilidad de papeles y títulos argentinos. ADRs y S&P Merval Entre la renta variable, los ADRs pudieron revertir las pérdidas iniciales y subieron hasta 4% en Nueva York liderados por Banco Macro, seguido por Grupo Financiero Galicia (-2,8%) y Transportadora de Gas del Sur (1,8%). Por otro lado, otros papeles bancarios como el de Grupo Supervielle retrocedieron 2,9%. El S&P Merval subió 0,8% a 2.018.810,750 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares escaló 0,9% a 1.251,43 puntos. Las acciones que más subieron fueron Banco Macro (+4,1%); Grupo Financiero Galicia (+3,4%); Edenor (+2,2%). En contraste, Ternium cayó 2,5% y Grupo Supervielle 2,9%.