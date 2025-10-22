Elecciones 2025 EN VIVO: La Justicia Electoral decidió que el recuento de votos sea por provincia

Los argentinos volverán a las urnas este domingo en unas elecciones de medio término que podrán a prueba al gobierno de Javier Milei. Con una campaña al rojo vivo con denuncias de corrupción, candidatos que renunciaron y una economía al límite, el próximo fin de semana se votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Jorge Capitanich arremetió contra el Gobierno y consideró que "el único voto útil es el voto a Fuerza Patria"
El candidato a senador por Fuerza Patria en Chaco y exgobernador Jorge Capitanich palpitó los comicios del domingo que viene y aseguró que "lo que está en juego en estas elecciones es generar las opciones para arreglar este desquicio económico".
En ese sentido, el exmandatario consideró que "el único voto útil es el voto a Fuerza Patria" y explicó esta posición al señalar que "acá el tema es la Patria o Milei, porque al que le va bien con Milei, con la timba financiera, que lo vote; pero al que le va mal tiene que votar al peronismo", dijo durante una entrevista en C5N.
