22 de octubre 2025 - 16:24

La economía tuvo un leve rebote mensual en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas

Aun así, la tendencia de los últimos meses muestra que la actividad económica está virtualmente estancada desde marzo.

El EMAE mejoró 0,3% respecto de julio.

Actualidad TDF.

La actividad económica tuvo un leve rebote en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas. Aun así, la tendencia al estancamiento se mantiene.

Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mejoró 0,3% respecto de julio. Sin embargo, el dato de la serie desestacionalizada fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo).

Noticia en desarrollo.-

