La actividad económica tuvo un leve rebote en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas. Aun así, la tendencia al estancamiento se mantiene.
22 de octubre 2025 - 16:24
La economía tuvo un leve rebote mensual en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas
Aun así, la tendencia de los últimos meses muestra que la actividad económica está virtualmente estancada desde marzo.
Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mejoró 0,3% respecto de julio. Sin embargo, el dato de la serie desestacionalizada fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo).
