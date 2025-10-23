SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 23 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue sigue en niveles récord.

El dólar blue sigue en niveles récord.

El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 4,1%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 23 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vende a $1.489.

Informate más

Valor del MEP hoy, jueves 23 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.592,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 23 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,40 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.588,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.155, según Binance.

