El dólar sigue presionado contra el techo de la banda y la city vigila la intervención de Scott Bessent y el BCRA

El billete paralelo trepó a $1.545 y amplió la brecha al 3,7% ayer. El BCRA intervino para contener al oficial, mientras crecen las coberturas y los futuros anticipan más presión tras los comicios.

En la recta final hacia las elecciones generales, el dólar sigue encendiendo las alarmas del mercado. En las primeras operaciones de este miércoles, el dólar mayorista cotiza a $1.491 y a centavos del techo de la banda cambiaria, que hoy es de $1.491,6.

Por su parte, el tramo de dólar futuro exhibe una tendencia mixta en el arranque de la jornada. En el segmento financiero, luego de los fuertes incrementos de ayer, los dólares financieros se muestran más distendidos. El MEP baja 0,5% hasta $1.583,35, y el contado con liquidación ( CCL ) sube 0,1% hasta los $1.608,63.

Mientras tanto, el dólar blue opera en su récord nominal de $1.545, según operadores de la City consultados por Ámbito . De esa manera, la brecha con el tipo de cambio oficial es de 3,6%, en una jornada marcada por la cobertura preelectoral y la escasa oferta en el mercado paralelo.

En el Banco Nación, el minorista cerró a $1.515, mientras que el promedio de las entidades se ubicó en $1.513,04.

El “dólar cripto”, que cotiza de manera ininterrumpida, se negoció a $1.566,57, reflejando la misma tensión cambiaria. En los futuros, los contratos también mostraron subas: el dólar a junio de 2026 se estimó en $1.835 (+1,1%), mientras que para fin de año el mercado proyecta un valor de $1.612, un incremento implícito superior al 8% respecto al actual.

El dólar superá los $1.500 y los financieros marcan el pulso a días de las elecciones

“Las empresas, principales jugadores, se están cubriendo en dólares frente a un posible resultado adverso”, señaló Damián Palais, de Cocos Gold. “Hoy los precios ya reflejan cierto pánico, con inversores dispuestos a pagar lo que sea con tal de estar cubiertos. El mercado descuenta que el esquema de bandas cambiarias no continuará después de los comicios”, advirtió.

Un mercado que no encuentra calma

Pese a los esfuerzos oficiales, la tensión cambiaria persiste. Este lunes, el Gobierno argentino y la administración de Donald Trump anunciaron una batería de medidas para intentar frenar la escalada: un swap por u$s20.000 millones de libre disponibilidad y una recompra de deuda soberana con préstamos de organismos multilaterales, coordinada por J.P. Morgan Chase.

Sin embargo, las iniciativas no lograron calmar al mercado. “La demanda por cobertura sigue firme, y las intervenciones ya no alcanzan para frenar la suba del dólar, apenas logran morigerarla”, explicó el economista Gustavo Ber.

El interrogante ahora pasa por la reacción del Tesoro de Estados Unidos: si reforzará las ventas para evitar que el dólar mayorista toque el techo de la banda o permitirá que el BCRA asuma el costo de intervenir con reservas propias.

Mientras tanto, el grupo de bancos encabezado por J.P. Morgan —junto con Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup— continúa negociando con Washington las garantías para otorgar un crédito de u$s20.000 millones al Gobierno de Milei. Según The Wall Street Journal, las entidades buscan un aval explícito del Tesoro estadounidense para avanzar con la operación y blindarse ante la volatilidad argentina.

El mercado local, por su parte, opera bajo una sola consigna: cobertura total hasta después del domingo.