El dólar oficial cotizó a $1.329,01 para la compra y a $1.370,79 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete retrocedió a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 28 de agosto
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este jueves 28 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 28 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $7 a $1.349,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 28 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.365 y la brecha con el oficial trepó al 1,2%.
Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.357,38 y la brecha con el oficial es del 0,6%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.361,39 y la brecha se ubica en el 0,9%
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.360,19, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.728, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario