El dólar blue opera este viernes 10 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,9%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 12 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 11 de octubre
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 10 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 12 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.420.
Valor del MEP hoy, domingo 12 de octubre
El dólar MEP opera a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 1,5%.
Valor del dólar CCL hoy, domingo 12 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.453,22 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 12 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885,00.
Cotización del dólar cripto hoy, domingo 12 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.475,19, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, domingo 12 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s120.817, según Binance.
