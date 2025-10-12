China cruzó a EEUU por otra suba de aranceles desde noviembre y se tensa la guerra comercial

China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advirtió que responderá con firmeza si continúan las amenazas arancelarias. Pekín defendió sus nuevas restricciones a la exportación de tierras raras como una medida de “autodefensa”.

Donald Trump rompió el canal de diálogo con China y se teme el recrudecimiento de la guerra comercial.

El Ministerio chino de Comercio acusó a Estados Unidos de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias y aseguró que las "amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China".

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las "contramedidas" anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, "son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas".

" Esperamos que EEUU reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas", aseveró el vocero, y advirtió de que si Washington insiste en tomar el camino erróneo, Pekín "adoptará medidas resueltas" para protegerse.

Sobre la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por Pekín, el portavoz advirtió de que la postura de su país respecto a la guerra comercial es consistente: "no la queremos, pero tampoco la tememos", recalcó.

El enojo de China por la amenaza de Donald Trump

Así, Pekín acusó a Washington de abusar del concepto de seguridad nacional a la hora de aplicar controles de exportación discriminatorios, en especial sobre el sector de los chips y la tecnología de fabricación de semiconductores.

También aseguró que desde la última ronda bilateral de negociaciones en Madrid en septiembre pasado, EEUU ha aprobado una nueva tanda de medidas restrictivas con China en la mira y que la lista de exportaciones controladas del país norteamericano supera los 3.000 artículos frente a los 900 de la lista del país asiático.

Aunque China y EEUU habían acercado posturas en los últimos meses mediante cuatro rondas de negociación, los niveles de hostilidad se han disparado de nuevo en la última semana, poniendo en peligro una eventual reunión de los líderes de ambos países a finales de octubre en la cumbre de la APEC que se celebrará en Corea del Sur.

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse en dicho foro.

Sin embargo, el mandatario estadounidense dijo el pasado viernes -un día después de que China anunciara las nuevas restricciones sobre tierras raras- que ya no ve motivos para reunirse con Xi.

La respuesta de Donald Trump

El presidente Donald Trump adoptó este domingo un tono más conciliador en la disputa comercial entre Washington y Pekín, afirmando que Estados Unidos quiere "ayudar a China, no perjudicarla".

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi (Jinping) acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco", declaró el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.